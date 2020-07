Tennis, Thiem’s 7: la prima giornata. Berrettini debutta contro Novak, Thiem sfida Ruud

In data odierna avrà inizio il Thiem’s 7, torneo di tennis di esibizione organizzato da Dominic Thiem. Sulla terra battuta di Kitzbühel (Austria), oltre al padrone di casa, saranno presenti altri sette giocatori del panorama internazionale: Matteo Berrettini, Jan-Lennard Struff, Dennis Novak, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Casper Ruud e Roberto Bautista Agut. Andiamo a scoprire qual è il programma della prima giornata.

Matteo Berrettini, che ha appena strappato ufficialmente il pass per le semifinali dell’Ultimate Tennis Showdown, è pronto ad immergersi nella manifestazione di Kitzbühel, nella quale potrà tornare a giocare secondo le normali regole del tennis. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, il ventiquattrenne romano debutterà contro l’austriaco Dennis Novak, numero 85 del ranking ATP. I due fanno parte del gruppo denominato Soccer-Coin, insieme a Roberto Bautista Agut (num. 12 ATP) e Karen Khachanov (num. 15 ATP): lo spagnolo e il russo si sfideranno nell’ultimo incontro di giornata, previsto per le ore 20.15.

Nell’altro girone, denominato gruppo IFA, alle ore 16.00 Dominic Thiem farà il suo esordio contro il norvegese Casper Ruud, numero 36 della classifica mondiale. L’altro match in programma vedrà contrapposti il russo Andrey Rublev (numero 14 ATP) e il tedesco Jan-Lennard Struff (numero 34 ATP): sarà proprio questa sfida, in scena alle ore 13.00, a dare il via alla competizione. Ricordiamo che soltanto due tennisti per girone si qualificheranno per la fase successiva: le semifinali si disputeranno venerdì 10 luglio, mentre sabato 11 ci sarà la finalissima.

THIEM’S 7, LA PRIMA GIORNATA

Ore 13.00: Andrey Rublev (RUS) – Jan-Lennard Struff (GER)

Ore 14.30: Matteo Berrettini (ITA) – Dennis Novak (AUS)

Ore 16.00: Dominic Thiem (AUS) – Casper Ruud (NOR)

Ore 20.15: Karen Khachanov (RUS) – Roberto Bautista Agut (SPA)

