Tennis, UTS 2020: Stefanos Tsitsipas batte David Goffin per 3-0 e raggiunge in finale Matteo Berrettini

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: si è appena conclusa la seconda semifinale, con il greco Stefanos Tsitsipas che ha battuto per 3-0 il belga David Goffin con parziali di 15-11, 13-11, 13-12. In tarda serata, alle ore 22.00, Tsitsipas disputerà la finale contro Matteo Berrettini.

Nel primo quarto l’equilibrio dura fino al 3-3, poi Goffin prova ad allungare e sale 5-3, ma Tsitsipas trova l’aggancio a quota 6. Si continua punto a punto fino al 10-10, poi Tsitsipas piazza la serie che vale il 14-10 e controlla nel finale portando a casa il primo parziale per 15-11.

Nella seconda frazione regna ancora l’equilibrio nei primi minuti, poi Tsitsipas dal 2-3 va sul 7-3. Goffin non riesce a sfruttare il vincente per 3 e il greco allunga fino al 10-5. È lo strappo decisivo, l’ellenico amministra fino al 13-9 e nel finale si rilassa chiudendo sul 13-11.

Il terzo parziale si apre ancora con un prolungato equilibrio nelle prime fasi fino al 5-5, anche se Goffin ancora una volta non sfrutta il vincente per 3. Tsitsipas allunga fino all’8-5, ma Goffin trova l’aggancio a quota 8 a tre minuti dal termine. Si entra nell’ultimo minuto sull’11-11, e si chiude sul 12-12. Il punto decisivo si gioca sul servizio di Tsitsipas, che con un gran dritto chiude per 13-12.

Foto: LaPresse