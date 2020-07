LIVE Berrettini-Tsitsipas, Finale UTS 2020 in DIRETTA: in palio il titolo della prima edizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020 tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Il match prenderà il via alle ore 22.00, sui campi dell’accademia Patrick Mouratoglou. L’azzurro è stato assoluto protagonista del round robin, dove ha messo in campo tutto il meglio del suo repertorio facendo notare anche una buonissima condizione fisica. Il tennista greco, favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative.

Ci si attende un match molto spettacolare e ricco di colpi di scena. Nonostante si tratti di una manifestazione di esibizione entrambi cercheranno la vittoria. Nei quattro precedenti ha sempre trionfato Tsitsipas. Quest’ultimo in semifinale si è liberato senza troppi affanni del belga David Goffin. Decisamente più complicata la strada che ha condotto all’ultimo atto della manifestazione il numero 8 del mondo, che ha faticato non poco per sbarazzarsi di Richard Gasquet.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, in corso di svolgimento a Nizza: cronaca in tempo reale e aggiornamento costante. Si comincia alle ore 22.00. Buon divertimento.

Foto: Lapresse