Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini cerca il riscatto ed un pass per le semifinali contro Alexei Popyrin

Matteo Berrettini va a caccia delle semifinale all’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou nella sua accademia a Nizza. Il tennista romano ha bisogno di una vittoria contro l’australiano Alexei Popyrin per assicurarsi un pass per le sfide ad eliminazione diretta o comunque per mettere quasi in ghiaccio un piazzamento tra i primi quattro.

Il numero otto del mondo ha perso ieri in rimonta al sudden death (quinto set) contro Stefanos Tsitsipas, dilapidando un vantaggio di due set a zero. Tanti rimpianti sicuramente per il tennista azzurro, che cercherà l’immediato riscatto contro l’australiano, anche lui uscito sconfitto ieri in un altro scontro diretto con il francese Richard Gasquet. In classifica Berrettini ha un record di 4-3 e Popyrin di 3-4, ma il romano ha un notevole vantaggio nel quoziente punti e anche in quello set vinti/persi.

Loading...

Loading...

La corsa alle semifinali di Berrettini può anche essere influenzata dai risultati di David Goffin e Feliciano Lopez. Il belga ha lo stesso record dell’azzurro e se la vedrà nell’ultimo match contro l’imprevedibile francese Benoit Paire, ormai con zero speranze di accedere al turno successivo. Lo spagnolo, invece, ha clamorosamente perso ieri con Dustin Brown e se la vedrà oggi con Richard Gasquet, che con una vittoria avrebbe la certezza della conquista delle semifinali.

Le altre partite di giornata sono il derby francese tra Elliot Benchetrit e Corentin Moutet e quella che mette di fronte il già qualificato Tsitsipas al tedesco Brown.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse