Tennis, CTRE CUP 2020: a Reggio Emilia si sfidano Seppi, Travaglia, Mager e Giannessi

Dal 16 al 18 luglio a Reggio Emilia si terrà la prima edizione della CTRE Cup, un torneo ad esibizione che vedrà coinvolti quattro tennisti italiani. Saranno protagonisti Andrea Seppi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi, che si affronteranno in una sfida a squadre che avranno come capitani Simone Vagnozzi e Flavio Cipolla.

Vagnozzi avrà in squadra Seppi e Travaglia, mentre Cipolla capitanerà Mager e Giannessi. Si giocherà sul format della Coppa Davis con sfide incrociate in singolare nei primi due giorni e poi nella terza giornata si disputerà un doppio. Un evento ad esibizione, ma che permetterà ai quattro azzurri di riprendere l’attività agonistica in vista dei successivi appuntamenti con il circuito ATP.

Loading...

Loading...

Come già accaduto per i Campionati Italiani a Todi, il torneo sarà con il pubblico, ovviamente nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari. L’ingresso verrà permesso a poco più di 250 persone, ma dovranno essere associate al circolo di Reggio Emilia.

IL PROGRAMMA DELLA CTRE CUP 2020

16 LUGLIO

ore 17.00 Travaglia vs Giannessi

ore 19.00 Seppi vs Mager

17 LUGLIO

ore 17.00 Seppi vs Giannessi

ore 19.00 Travaglia vs Mager

18 LUGLIO

ore 10.30: Seppi/Travaglia vs Giannessi/Mager

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse