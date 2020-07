Tennis, ATP Washington 2020: pubblicata l’entry list preliminare. Presenti Tsitsipas e Medvedev, Sonego unico azzurro

In attesa della decisione definitiva sulla disputa del torneo, che dovrebbe arrivare entro questo fine settimana, è stata pubblicata l‘entry list preliminare dell’ATP 500 di Washington, quello che sarebbe il primo evento ufficiale della ripartenza tennistica. A svelare la lista ufficiosa è stato il giornalista argentino Danny Miche attraverso il proprio profilo Twitter.

Ricordiamo che il torneo di Washington è uno dei 500 dal tabellone più ampio, dal momento che il main draw è costituito da 48 giocatori (38 in base al ranking, 4 wildcard e 6 tennisti proveniente dalle qualificazioni). Dando un’occhiata alla lista, si può notare che la pandemia, ancora piuttosto viva negli Stati Uniti, non sembra aver danneggiato il livello della competizione. Saranno presenti infatti tre top 10 come Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e David Goffin, seguiti da altri nomi di spicco come Roberto Bautista Agut, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, Denis Shapovalov e Cristian Garin. Dunque, nonostante lo scetticismo, pare che molti tennisti vogliano approfittare di quest’occasione per riprovare l’adrenalina delle competizioni ufficiali.

Per quanto riguarda gli azzurri, l’unico presente nel main draw sarà Lorenzo Sonego, fresco vincitore dei Campionati Italiani di Todi e del successivo torneo di Perugia. Jannik Sinner e Gianluca Mager al momento sono fuori di qualche posizione (rispettivamente 11 e 15) e potrebbero sperare di rientrare nel tabellone principale in caso di numerose defezioni. Ancora più indietro Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso.

