Champions League calcio 2020: sedi confermate per il ritorno degli ottavi. Juventus in casa, Napoli a Barcellona

Giungono novità riguardo al ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio. I match, non disputati a marzo prima dello scoppio della pandemia, verranno recuperati il 7-8 agosto e andranno in scena nelle sedi previste prima che l’emergenza sanitaria costringesse il mondo dello sport a uno stop forzato.

La Juventus potrà dunque giocare la sfida contro il Lione all’Allianz Stadium di Torino, naturalmente a porte chiuse: i bianconeri dovranno ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata più di quattro mesi fa in terra francese. Il Napoli sarà impegnato al Camp Nou contro il Barcellona, i partenopei cercheranno il colpaccio contro la corazzata spagnola dopo il pareggio per 1-1 rimediato al San Paolo. Le altre due contese in programma sono Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata) e Bayern Monaco-Chelsea (3-0 in favore dei tedeschi).

Loading...

Loading...

Le quattro vincitrici si uniranno ad Atalanta, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Lipsia che sono già ammessi ai quarti di finale. A quel punto andrà in scena la Final Eight con partite secche a Lisbona: nella capitale portoghese si disputeranno quarti di finale, semifinali e finale, tutte in partita unica tra il 12 e il 23 agosto (data dell’atto conclusivo). Il sorteggio di quarti e semifinali è in programma venerdì 10 luglio (ore 12.00) a Nyon.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse