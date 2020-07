Sorteggio Champions League 2020: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming. C’è l’Atalanta, attesa per Juventus e Napoli

Venerdì 10 luglio (ore 12.00) si svolgerà il sorteggio della Champions League 2020 di calcio, l’urna di Nyon definirà quali saranno gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della massima competizione europea. La pandemia ha letteralmente stravolto il format della kermesse, non si disputeranno sfide di andata e ritorno ma esclusivamente partite secche a Lisbona: sarà la capitale del Portogallo a ospitare la Final Eight, le migliori otto squadre del Vecchio Continente si daranno battaglia in terra lusitana nel mese di agosto.

Quattro squadre sono già qualificate ai quarti di finale ovvero Atalanta, Atletico Madrid, Paris Saint Germain e Lipsia. Le altre quattro verranno definite il 7-8 agosto, quando andranno in scena gli incontri di ritorno dei restanti ottavi di finale: Juventus-Lione (0-1 all’andata), Barcellona-Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Monaco-Chelsea (3-0). I quarti di finale si disputeranno tra il 12 e il 15 agosto, le semifinali il 18-19 agosto, la Finale della Champions League 2020 di calcio andrà in scena il 23 agosto.

Dopo una sosta forzata così prolungata e due mesi serratissimi di campionato, è difficile fare pronostici e tutte le squadre potrebbero avere chance di vittoria. Atalanta e Lipsia sono le formazioni più appetibili da affrontare per le altre corazzate ma può succedere di tutto, l’Italia spera di essere presente a Lisbona anche con Juventus e Napoli oltre che con la lanciatissima Dea.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del sorteggio della Champions League 2020: si devono definire gli accoppiamenti di quarti di finale e semifinali, tutti in gara secca a Lisbona durante il mese di agosto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, su Eurosport e su Canale 20; in diretta streaming su Sky Go, su Eurosport Player, su Mediaset Play; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 10 LUGLIO:

12.00 Sorteggio Champions League 2020 (quarti di finale e semifinali)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203).

Diretta tv su Eurosport 1.

Diretta tv su Canale 20.

Diretta streaming su Sky Go, su Mediaset Play e su DAZN.

CHAMPIONS LEAGUE 2020: SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Paris Saint-Germain

Vincente: Juventus-Lione (0-1 all’andata)

Vincente: Barcellona-Napoli (1-1 all’andata)

Vincente: Manchester City-Real Madrid (2-1 all’andata)

Vincente: Bayern Monaco-Chelsea (3-0 all’andata)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020: TUTTE LE DATE E IL PROGRAMMA

Sorteggio: 10 luglio (a Nyon)

Ottavi di finale (ritorno): 7-8 agosto

Quarti di finale: 12-15 agosto (a Lisbona)

Semifinali: 18-19 agosto (a Lisbona)

Finale: 23 agosto (a Lisbona)

