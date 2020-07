Sorteggio Champions League oggi: orario, programma, tv, possibili avversarie Juventus, Atalanta e Napoli

Oggi a Nyon (Svizzera), alle ore 12.00, si svolgerà l’ultimo sorteggio della stagione di Champions League 2019-2020. In realtà si tratterà un sorteggio triplo: verrà infatti delineato un tabellone dai quarti di finale sino all’atto conclusivo (con l’estrazione pro forma di quale squadra giocherà in casa la finalissima). La Final Eight si disputerà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. In precedenza, il 7 e 8 agosto, si svolgeranno le gare di ritorno ancora da disputare degli ottavi di finale.

CLICCA QUI PER IL SORTEGGIO DI QUARTI E SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE DALLE 12.00 (10 LUGLIO)

Loading...

Loading...

Attualmente sono già qualificate per la fase finale Atalanta, Psg, Lipsia ed Atletico Madrid. Dovranno disputarsi invece Bayern Monaco-Chelsea, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

Non sono previste teste di serie a partire dai quarti di finale. Inoltre potranno affrontarsi anche squadre della stessa nazione. L’estrazione sarà particolare, perché contemplerà sia compagini già qualificate sia quelle che devono ancora disputare la sfida di ritorno degli ottavi.

Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici).

LE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

GLI OTTAVI DI FINALE ANCORA DA DISPUTARE

Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0)

Manchester City-Real Madrid (andata 2-1)

Juventus-Lione (andata 0-1)

Barcellona-Napoli (andata 1-1)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2020

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale

12-15 agosto: quarti di finale (Lisbona)

18-19 agosto: semifinali (Lisbona)

23 agosto: finale (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbona)

DOVE SI GIOCA LA FINAL EIGHT

I quarti, le semifinali e la finale saranno in gara unica e si giocheranno a Lisbona (Portogallo) ad agosto. Le partite verranno disputate all’Estádio do Sport Lisboa e Benfica (che ospiterà la finale) e all’Estádio José Alvalade.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ATALANTA AI QUARTI DI FINALE

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Bayern Monaco/Chelsea

Manchester City/Real Madrid

Juventus/Lione

Barcellona/Napoli

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVENTUS AI QUARTI DI FINALE

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Bayern Monaco/Chelsea

Manchester City/Real Madrid

Barcellona/Napoli

LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL NAPOLI AI QUARTI DI FINALE

Atalanta

Atletico Madrid

Lipsia

Psg

Bayern Monaco/Chelsea

Manchester City/Real Madrid

Juventus/Lione

PROGRAMMA SORTEGGIO DI OGGI

Il sorteggio inizierà alle 12.00 e sarà visibile in tv su SkySport24 (canale 200), SkySportFootball (203), canale 20 del digitale terrestre ed in streaming su Uefa.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com