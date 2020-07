Sinner-Thiem oggi, Bett1Aces Berlino 2020: orario d’inizio, tv, programma, streaming

Oggi, 14 luglio, si giocheranno le semifinali del Bett1Aces in corso di svolgimento a Berlino. Jannik Sinner dopo aver sconfitto con non poca sofferenza Tommy Haas dovrà vedersela contro Dominic Thiem alle ore 16.00. Una sfida molto interessante per l’azzurro che avrà l’occasione di fare esperienza sull’erba, visti i pochi match giocati in carriera su questa superficie.

Tra i due tennisti non ci sono precedenti ma va da sé che i favori del pronostico sono tutti dalla parte del numero 3 del mondo. L’altoatesino ha sfruttato le ultime settimane per allenarsi e migliorare sotto l’aspetto tecnico. L’austriaco, invece, ha giocato tantissime partite e quindi è decisamente più in forma.

Di seguito il programma completo della sfida tra Jannik Sinner e Dominic Thiem. Il match sarà trasmesso, a partire dalle ore 16.00, in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player (Eurosport è visibile anche su DAZN). OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BETT1ACES, SINNER-THIEM: PROGRAMMA, DIRETTA TV E STREAMING

MARTEDì 14 LUGLIO

Ore 16.00

Sinner-Thiem

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

