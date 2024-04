Sinner giocherà oggi a Madrid? Decisione ad ora di pranzo

Jannik Sinner giocherà gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro il russo Karen Khachanov? La risposta è attesa per le ore 12:30, quando il tennista italiano inizierà la sua sessione di riscaldamento per avvicinarsi al match.

A riportarlo è Paolo Bertolucci, talent tennistico di Sky Sport, in riferimento all’infortunio all’anca che il tennista altoatesino aveva lamentato ieri nel corso del match giocato e vinto (6-2, 7-5) contro l’altro russo in tabellone, ossia Pavel Kotov.

Ancora qualche ora e poi quindi sapremo ricordando che il match che riguarda Jannik Sinner è in programma oggi come quarto incontro del programma sul campo dell’ “Arantxa Sanchez Stadium” e che quindi andrebbe presumibilmente in scena intorno alle 20.

Sinner deciderà il da farsi dopo il riscaldamento delle 12.30 — paolo bertolucci (@paolobertolucci) April 30, 2024

Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 del tabellone del singolare maschile, mentre Karen Khachanov è la numero 16. In un eventuale quarto di finale, il vincente di questo incrocio se la vedrebbe poi contro il vincitore del match fra il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime.