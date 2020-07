Orari F1, GP Ungheria 2020: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Dopo due settimane di attività a Spielberg, sede del GP d’Austria e della prima edizione del GP di Stiria, il Mondiale di F1 2020 si sposta in Ungheria per il terzo atto del campionato. Sul tecnico tracciato che sorge nei pressi di Budapest , 70 giri attendono i protagonisti che ci hanno fatto divertire durante le prime competizioni.

La sede del terzo round dei dieci che, per ora, sono stati resi noti, è l’Hungaroring. Il circuito ha una metratura di 4 chilometri e 381 metri ed è composto da 14 curve. A differenza di Zeltweg, dove c’erano due importanti rettilinei, il tracciato magiaro presenta un secondo tratto molto tecnico in cui la traiettoria è unica. Anche l’ultimo segmento della pista non perdona. Tre curve, due a destra ed una a sinistra, completano la pista, un circuito in cui la qualifica è molto importante.

Loading...

Loading...

Come accaduto nelle due competizioni svoltesi in Austria, l’attività in pista inizierà venerdì con la prima sessione di prove libere. Alle 11 ed alle 15 i venti protagonisti del Mondiale scenderanno in pista per le tre ore di prove, suddivise come sempre in due turni da 1h e 30. Sabato mattina alle 12.00 si svolgerà la FP3, l’ultima occasione per preparare al meglio la qualifica, indetta per sabato 18 luglio alle ore 15.00. Domenica 19 luglio alle 15.10, orario abituale per le corse nel Vecchio Continente, scatterà il GP d’Ungheria, visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 di Sky). TV8, emittente visibile sul canale 8 del digitale terrestre e del 121 di Sky, proporrà agli appassionati la differita delle qualifiche, al sabato e della corsa, la domenica, a partire dalle 18.00. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutte le sessioni, dalle free practice alla gara.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 17 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 18 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 19 LUGLIO:

15.10 GP UNGHERIA sulla distanza dei 70 giri

18.00 Differita GP su TV8

GP UNGHERIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207)

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse