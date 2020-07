Sinner-Thiem, Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming

Jannik Sinner è pronto per l’attesissima semifinale contro Dominic Thiem del Bett1Aces 2020, torneo esibizione che è in corso di svolgimento a Berlino. L’altoatesino nella giornata odierna ha superato, non senza fatica, il padrone di casa Tommy Haas e affila le armi in vista della super-sfida con il campione austriaco, fresco finalista degli Australian Open 2020. Il nostro portacolori vuole confermare il suo buon esordio e, contemporaneamente, mettere un po’ di benzina nelle gambe dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria globale che ha fermato il mondo intero e, di conseguenza, anche lo sport. Di fronte si troverà un rivale decisamente pericoloso come Domenic Thiem che, almeno sulla carta, potrebbe adattarsi in maniera migliore rispetto a Jannik Sinner sulla superficie erbosa.

IN TV – Il match tra Jannik Sinner e Dominic Thiem prenderà il via alle ore 12.00 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport1 (210) e in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA BETT1ACES 2020

Martedì 14 luglio

Ore 12.00 🇦🇹 Thiem, D. 🇮🇹 Sinner, J.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo