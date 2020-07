Berrettini-Bautista, Bett1Aces 2020: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini scende in campoo per la semifinale del Bett1Aces 2020, torneo esibizione che è in corso di svolgimento a Berlino, che lo metterà di fronte allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista romano se la vedrà contro uno dei rivali più temibili e solidi di tutto il circuito, anche se la superficie sulla quale si giocherà, l’erba, potrebbe favorire il gioco più potente del nostro portacolori.

Lo spagnolo, invece, sa adattarsi nel migliore dei modi su ogni terreno, con una maturità tennistica ormai notevole. Sarà un bel test per il rientrate Matteo Berrettini che cercherà di mettere benzina nelle gambe dopo il lunghissimo stop.

Loading...

Loading...

IN TV – Il match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut prenderà il via alle ore 16.00 circa e sarà trasmesso in diretta su Eurosport1 (210) e in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

PROGRAMMA BETT1ACES 2020

Martedì 14 luglio

Ore 16.00 🇮🇹 Berrettini, M. 🇪🇸 Bautista, R.



alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse