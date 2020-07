Sebastian Vettel, GP Austria 2020 F1: “Aggiornamenti pronti per Budapest. Aiuterò Leclerc se sarà sensato”

Il tedesco Sebastian Vettel è pronto per calarsi nell’abitacolo della sua Ferrari, dando il via alla sua ultima stagione sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Non vi sono dubbi che la notizia della fine del rapporto tra il teutonico e la Rossa sia stata quella che più di altre abbia colpito l’attenzione degli appassionati nel periodo di stop per la pandemia.

Seb vorrà onorare il proprio impegno fino in fondo, augurandosi ovviamente che la SF1000 possa supportarlo. A proposito della vettura di Maranello non mancano i punti interrogativi, visti i pochi incoraggianti risultati nel corso dei test. Mattia Binotto ha ammesso che la monoposto avrà la stessa configurazione delle prove a Barcellona (Spagna) e il primo step evolutivo ci sarà in Ungheria (17-19 luglio), terzo round iridato.

E’ chiaro che queste parole abbiano alimentato del malumore tra i tifosi della Ferrari, soprattutto tenendo conto che i rivali della Mercedes e della Red Bull hanno annunciato degli interventi specifici in vista dell’appuntamento sul Red Bull Ring. Fine settimana in terra austriaca che poi verrà replicato dal 10 al 12 luglio. Pertanto, il lavoro di messa a punto e le regolazioni saranno fondamentali sulle macchine, visto e considerato il “congelamento” di alcune parti essenziali (telaio, sospensioni e trasmissione per fare un esempio). L’obiettivo sarà quello di fare il maggior numero di punti possibile e di non commettere errori, considerato un calendario che non dà respiro.

“E’ passato tanto tempo, tempo che è rallentato dopo l’Australia ed è bello tornare. Abbiamo avuto un assaggio al Mugello con la vecchia macchina ma è bellissimo essere qui e ci siamo finalmente“, le prime parole di Sebastian in conferenza stampa, un incontro particolare, tenendo conto di un protocollo molto restrittivo per il pericolo dei contagi. In merito agli sviluppi solo a partire da Budapest, il 32enne nativo di Heppenheim ha precisato: “Dopo Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. E così vale per questo weekend. Gli ultimi due mesi sono stati sconvolgenti ma in fabbrica tutti stanno lavorando duramente e gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria. Per ora non sappiamo se ci saranno più di 8 gare, ma cercheremo di fare del nostro meglio“.

Vettel ha poi sottolineato anche alcuni aspetti relativi agli equilibri interni (rapporti con il teammate Charles Leclerc), visto il proprio addio al Cavallino al termine dell’anno: “Io ho sempre cercato d’integrarmi al meglio nel team. Si vuole sempre cercare di avere successo in pista, ma alla fine si lavora anche per una squadra. Ma di sicuro se la situazione si dovesse presentare, al di là del fatto che lascerò il team, si lavorerà per la scuderia. Ma abbiamo lottato in passato e lo faremo ancora. Aiuterò Leclerc se sarà sensato, ma non regalerò nulla”.

Foto: LaPresse