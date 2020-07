F1, Gp Austria 2020: orari, calendario, tv, streaming, programma Sky e TV8

Il GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 2020, si disputerà nel weekend del 3-5 luglio. Finalmente incomincia il campionato dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia, i motori si accenderanno al Red Bull Ring con oltre tre mesi di ritardo sulla tabella di marcia originaria che prevedeva una partenza a metà marzo in Australia. Sarà il tracciato di Zeltweg a ospitare il primo appuntamento di una stagione tormentata dall’emergenza sanitaria, si tratta di una competizione a porte chiuse e con un rigido protocollo da rispettare per contenere il rischio contagio e correre in assoluta sicurezza.

Si incomincerà venerdì 3 luglio con le prime due sessioni di prove libere, i piloti avranno a disposizione tre ore complessive per trovare il giusto feeling con la monoposto e abituarsi alla pista dopo un digiuno così lungo. Si proseguirà sabato 4 luglio con l’ultima sessione di prove libere (di un’ora soltanto) e con le avvincenti qualifiche, che definiranno la griglia di partenza per la gara. Domenica 5 luglio andrà in scena il GP d’Austria, sulla distanza dei 71 giri dell’impegnativo circuito di Spielberg, una lingua d’asfalto caratterizzata da brusche frenate e importanti rettilinei in cui sprigionare la propria velocità.

La Mercedes è come sempre la scuderia da battere, le Frecce d’Argento correranno con una nuova livrea nera e punteranno al successo: Lewis Hamilton vuole incominciare al meglio l’inseguimento al settimo titolo iridato, il compagno di squadra Valtteri Bottas proverà a fare saltare il banco. Attenzione alla Red Bull, in particolar modo a Max Verstappen che ha vinto le ultime due gare su questo tracciato e che ha tutte le carte in regola per piazzare la tripletta. E la Ferrari? Molti la bistrattano e tanti avversari sembrano non considerarla ma il Cavallino Rampante può sorprendere: Charles Leclerc vuole sognare in grande, Sebastian Vettel si appresta a vivere la sua ultima stagione a Maranello prima di lasciare il sedile a Carlos Sainz, in pista con la McLaren.

Di seguito il calendario completo, le date, il programma dettagliato, tutti gli orari di prove libere, qualifiche, gara del GP d’Austria 2020. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su NowTV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport; differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 ma soltanto per qualifiche e gare (ancora da confermare).

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2020: DATE, PROGRAMMA, ORARI

VENERDÌ 3 LUGLIO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 4 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 5 LUGLIO:

15.10 Gara (sulla distanza di 71 giri)

GP AUSTRIA F1 2020: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING? PALINSESTO, PROGRAMMA, ORARI

PROVE LIBERE 1-2 (VENERDÌ 3 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Replica delle prove libere 2 su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 20.30, alle ore 00.00, alle ore 02.00 e nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROVE LIBERE 3 (SABATO 4 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

QUALIFICHE (SABATO 4 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00 (ancora da confermare).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 01.00 di domenica 5 luglio e nel rullo notturno.

Gli orari delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207) sono ancora da confermare.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARA (DOMENICA 5 LUGLIO):

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.00 (ancora da confermare).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Replica su Sky Sport Uno (canale 201) alle ore 03.00 di lunedì 6 luglio.

Gli orari delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207) sono ancora da confermare.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

