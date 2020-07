Real Madrid-Getafe in tv oggi: orario, probabili formazioni, streaming, programma

Tutto è pronto per una trentatreesima giornata della Liga 2019-2020 che potrebbe risultare decisiva. Il Real Madrid, neo-capolista dopo cinque vittorie consecutive, ospita il Getafe sesto in classifica per tre punti che potrebbero avvicinare i Blancos al titolo. Questa sera alle ore 22.00 allo stadio Alfredo di Stefano, sarà in palio un successo davvero di platino in questo campionato.

Dall’altra parte, tuttavia, la rivale non sarà certo semplice. Il Getafe, che se la vedrà negli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter, è a caccia di punti preziosi per tornare in zona Champions League, ora distante cinque lunghezze, oppure per blindare l’attuale posizionamento, dopo un filotto di 4 pareggi e un ko che ha fatto cambiare ogni scenario. La squadra di Zidane vuole continuare a correre e rispondere al Barcellona che ha ospitato l’Atletico Madrid.

IN TV – Real Madrid-Getafe prenderà il via alle ore 22.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky e in streaming sulla piattaforma DAZN su pc, tablet, smart-phone e smart-tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del match.

PROGRAMMA LIGA SPAGNOLA 2019-2020

Giovedì 2 luglio

Ore 22.00 Real Madrid – Getafe – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Hazard. All: Zidane.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita, Olivera Miramontes; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucu; Duro, Mata. All: Bordalas.

