LIVE Real Madrid-Getafe, Liga 2020 in DIRETTA: occasione d’oro per le Merengues, possibile +4 sul Barcellona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Real Madrid-Getafe in tv oggi: orario, probabili formazioni, streaming, programma

Loading...

Loading...

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Getafe, match valido per la giornata numero 33 della Liga 2019-2020. Le Merengues di Zinedine Zidane sfidano in casa il Getafe di Josè Bordalàs, in un derby madrileno che se i padroni di casa dovessero vincere, varrebbe il +4 sul Barcellona, secondo in classifica e fermato martedì sera al Camp Nou dall’Atletico Madrid (2-2).

Il Real Madrid arriva al derby dopo una serie di cinque vittorie consecutive in campionato, nell’ordine Eibar, Valencia, Real Sociedad, Maiorca e Espanyol. I Blancos occupano attualmente il primo posto della classifica con 71 punti, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Per gli uomini di Zidane quella di stasera sarà un’occasione unica per compiere un allungo decisivo sul Barcellona (secondo a 70) a cinque giornate dal termine della competizione. Numeri che sembrerebbero pendere dalla parte delle Merengues che non perdono un derby con il Getafe dal 26 agosto 2012, dopo quello data sono infatti arrivate 11 vittorie e 1 pareggio.

Il Getafe, prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Europa League, occupa invece il 5° posto della classifica. Los Azulones del tecnico Josè Bordalàs Jimenèz si trovano in piena zona Europa e ancora in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, trovandosi a 52 punti a -5 dal Siviglia quarto ma con una partita in meno da giocare, ossia il derby di questa sera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Getafe, derby di Madrid valevole per la 33esima giornata del massimo campionato spagnolo di calcio. Si giocherà allo stadio Alfredo Di Stefano, impianto da 9.000 posti situato all’interno del centro sportivo Ciudad Real Madrid, dove il Real giocherà tutte le restanti partite di Liga per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu. Calcio d’inizio previsto per le ore 22.00, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. All. Zidane.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Nemanja Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata. All.Bordalàs.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse