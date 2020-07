Pattinaggio artistico, Grand Prix 2020-2021: confermata la Cup Of China. Rientra nella cerchia dei test olimpici

La Cup Of China, terza tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico pianificata a Chingqing dal 6 all’8 novembre, si svolgerà regolarmente, salvo ovviamente complicazioni dettate dall’emergenza Covid-19. Attraverso una nota diramata nel pomeriggio di lunedì 13 luglio l’International Skating Union ha comunicato che la gara, essendo strettamente collegata alle Finali di Pechino, rientra a pieno titolo nella cerchia dei test olimpici, unici eventi sportivi a non essere stati cancellati dallo Stato cinese per il 2020.

Al momento dunque la rassegna itinerante che contraddistingue la prima parte di stagione sembra salva. Tuttavia la Federazione Internazionale sta monitorando la situazione per garantire soluzioni logistiche ottimali e sicure per poter organizzare al meglio la serie. Proprio per questo motivo ulteriori novità emergeranno il 3 agosto, giorno del nuovo consiglio.

La notizia è arrivata dopo la comunicazione da parte dell’ISU stessa circa le nuove disposizioni per gli eventi Grand Prix Junior e Challenger Series, due competizioni per cui la Federazione giapponese ha deciso, per motivi di sicurezza sanitaria, di non schierare i propri atleti.

Foto: International Skating Union (Free editorial use)