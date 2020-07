Pattinaggio artistico: l’ISU detta la via per l’inizio della stagione: ridimensionato il Grand Prix Junior

Il Grand Prix Junior, la competizione itinerante che dovrebbe inaugurare la nuova stagione di pattinaggio artistico, sembra destinato ad andare in porto. Nella giornata di oggi infatti l’International Skating Union ha finalmente pubblicato la relazione del Consiglio del 6 luglio in cui sono contenute novità significative in merito alla questione.

Nonostante la cancellazione delle tre tappe di Kosice (Slovacchia), Richmond (Canada) e Yokohama (Giappone), i restanti cinque appuntamenti pianificati, salvo complicazioni, si svolgeranno regolarmente. Tuttavia per prevenire eventuali problemi organizzativi agli atleti partecipanti, per quest’anno non verranno assegnati dei punti per ogni tappa e verrà concesso alle Federazioni di schierare qualsiasi pattinatore senza alcun tipo di pre-assegnazione. Questa decisione comporta ovviamente una complicazione sui criteri di qualificazione per le Finali di Pechino che, come si legge nel documento, verranno comunicati successivamente.

L’ISU ha inoltre annunciato che per questa stagione la Challenger Series non verrà considerata come una serie. Non ci sarà dunque una classifica finale né un premio in denaro. Ogni gara facente parte del circuito verrà quindi considerata come singolo evento.

Foto: International Skating Union (Free editorial use)