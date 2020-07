Pattinaggio artistico, la Federazione giapponese non invierà i suoi atleti per i circuiti Junior Grand Prix e Challenger Series

I circuiti Junior Grand Prix e ISU Challenger Series, le due competizioni itineranti che contraddistinguono solitamente l’inizio della nuova stagione di pattinaggio artistico, se si svolgeranno non vedranno ai nastri di partenza i pattinatori giapponesi. La Federazione nipponica infatti, tramite un tweet pubblicato nel suo account ufficiale, ha reso nota la sua decisione, preferendo salvaguardare la salute degli atleti in questo periodo incerto dettato dalle conseguenze della pandemia.

La scelta, arrivata dieci giorno dopo la cancellazione della tappa di Yokohama della serie Junior Grand Prix, getta ancora più ombre sulla reale partenza delle gare internazionali, secondo alcuni media ormai compromessa. A questo proposito è atteso per il 3 agosto un vertice straordinario del Consiglio ISU al fine di trovare una soluzione anche per il Grand Prix Senior, rassegna in cui la Federazione del Sol Levante non ha ancora messo nessun tipo di veto.

Il Covid-19 ha inoltre stravolto, come normale che sia, la preparazione dei pattinatori. Stando a quanto riportato dalla testata russa Sport.Ru proprio Rika Kihira, vista la situazione e l’impossibilità di viaggiare da un continente all’altro, avrebbe deciso di rimanere in patria per questa stagione, non trasferendosi dunque in Canada alla corte di Brian Orser come precedentemente stabilito.

