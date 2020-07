La Cina cancella tutti gli eventi sportivi internazionali del 2020

La Cina ha deciso di cancellare tutti gli eventi sportivi internazionali previsti nel 2020. La scelta adottata dal Governo di Pechino è naturalmente dovuta alla pandemia, fino al 31 dicembre si potranno disputare soltanto quelle manifestazioni considerate qualificanti o preparative a livello organizzativo per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tra i tanti eventi che salteranno ci sono diversi tornei di tennis e di golf, qualsiasi Gran Premio di motori (F1 in primis, si era parlato di tornare a Shanghai in autunno) e di ciclismo (il Tour de Guangi è una prova di World Tour).

stefano.villa@oasport.it

Foto: Shutterstock