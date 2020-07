Pattinaggio artistico, Evgenia Medvedeva sui salti quadrupli: “Provati in passato, non ho più l’età”

Evgenia Medveva potrebbe non presentare un salto da quattro giri di rotazione nella prossima stagione. La stella della Nazionale russa di pattinaggio artistico, intercettata dalla testata nipponica Jsin, è tornata sull’argomento in occasione di un’intervista concessa a Yasuko Tomoe effettuata durante il soggiorno dell’atleta in Giappone nelle settimane scorse e pubblicata il 29 giugno 2020.

“Alcune delle pattinatrici russe stanno atterrando i quadrupli, ma sono molto giovani. Anche io li ho provati quando avevo la loro età, ma a quel tempo non erano necessari e ho potuto trionfare ai Mondiali per due volte consecutive saltando una combinazione triplo-triplo nella seconda parte del programma“, ha detto la Vice Campionessa Olimpica in carica: “Tornando indietro con una macchina del tempo potrei saltare i quadrupli, ma ora non ho più l’età. Tuttavia, ovviamente, in una competizione voglio vincere e sto combattendo con questa sensazione“.

Stando alle parole dell’allieva di Brian Orser la strategia sembra segnata in quanto unica possibile: eseguire due programmi tecnicamente impeccabili con elementi sicuri, puntando per quanto possibile sulla differenza con il secondo punteggio, approfittando degli eventuali passaggi a vuoto delle dirette avversarie. Un tattica necessaria ma molto complicata da realizzarsi, in quanto ormai, come abbiamo potuto modo di vedere, non sono solo le sue connazionali Alena Kostornaia, Alexandra Trusova, Anna Shcherbakova o Elizaveta Tuktamysheva ad avere alzato vistosamente l’asticella. Saranno ai nastri di partenza infatti, e agguerrite più che mai, la neo compagna di allenamenti giapponese Rika Kihira, la kazaka Elizabet Tursynbaeva e, non ultima, la sudcoreana Young You, giovane promessa che si sta facendo sempre più spazio nel panorama internazionale.

A prescindere dai risultati il futuro della moscovita sarà sempre all’interno del mondo del pattinaggio, come da lei stessa dichiarato: “Sono un’atleta in attività, le Olimpiadi sono ancora a un anno e mezzo di distanza e non ho piani, ma penso che sia importante costruire il futuro giorno dopo giorno. Non so fino a che punto reggerà il mio corpo. Tuttavia quando penso ai prossimi 20 anni mi sento sempre coinvolta nel pattinaggio di figura; è la mia vita“. Sarà quello dell’allenatrice il mestiere della russa?

Foto: International Skating Union (Figure Skating, Free editorial use)