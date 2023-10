Pattinaggio artistico: Hendrickx domina lo short a Skate America, seguono Glenm e Levito

Loena Hendrickx sfiora il primato personale in occasione dello short program di Skate America, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento in Texas, precisamente ad Allen. La competitiva pattinatrice belga si è infatti imposta nel segmento più breve, rifilando quattro punti alla prima insegutirce, la statunitense Amber Glenn.

La Vice Campionessa Europea in carica è riuscita nell’impresa confezionando un programma ben calibrato, cominciato con il triplo flip e proseguito con il doppio axel. Pur lasciando qualcosa sul piatto nella combinazione a causa del triplo toeloop non completo di rotazione agganciato al triplo lutz, l’ateta ha raccolto 75.92 (39.92, 36.00), ottenendo dunque un discreto margine rispetto ad Amber Glenn.

La padrona di casa dal canto suo ha snocciolato una prova senza alcuna sbavatura, proponendo triplo flip/triplo toeloop, il doppio axel e il triplo loop chiudendo in 71.45 (38.90, 32.55), appena una punto in più rispetto all’attesa Isabeu Levito, in questa occasione rallentata da una chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel triplo lutz in catena al triplo toeloop che ha inchiodato il suo punteggio a 70.07 (37.06, 33.01).

La battaglia per il primo posto, numeri alla mano, è tuttavia ancora aperta.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo