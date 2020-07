NBA, Nikola Jokic è guarito dal coronavirus. Il pivot serbo tornerà negli USA nei prossimi giorni

Nikola Jokic, pivot serbo e stella dei Denver Nuggets, due volta all-star e primo quintetto all-NBA in carica, stante quanto riporta ESPN, è guarito dal coronavirus. Il giocatore, tuttavia, non si è ancora aggregato alla sua squadra che proprio ieri ha raggiunto la bolla di Orlando. A quanto pare, infatti, prima di raggiungere i suoi compagni Jokic dovrà superare due test in Serbia e, in seguito, altri due negli USA. Per questo motivo, il lungo dovrà aspettare ancora alcuni giorni prima di poter tornare negli Stati Uniti.

Della situazione di Jokic, oltretutto, ha parlato anche l’Head Coach dei Denver Nuggets Michael Malone, il quale ha rasserenato stampa e tifosi sulle condizioni del fuoriclasse serbo: “Niko sta benissimo. Stiamo facendo il possibile per permettergli di raggiungersi quanto prima. L’ho sentito al telefono ed è veramente in ottima forma. Dice di stare alla grande ed è molto entusiasta per la ripresa dalla stagione“.

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse