NASCAR Cup Series 2020, Cole Custer vince in Kentucky all’overtime

Cole Custer coglie in Kentucky la prima affermazione in carriera nella NASCAR Cup Series! Il #41 di casa Stewart-Haas Racing mette in bacheca il successo in un finale incredibile che ha visto 4 auto in lotta per il primato. Custer è riuscito a beffare cinque rivali nei due giri che compongono l’overtime, il prolungamento della corsa in caso di incidente prima che il leader tagli il traguardo ed inizi l’ultimo giro.

La competizione si è aperta con il dominio di Aric Almirola. Il #10 di casa Haas ha preso il largo dopo pochi passaggi e non ha più mollato la leadership fino al primo ‘traguardo volante’, vinto su Chase Elliott (Hendrick) e Joey Logano (Penske). Il primo segmento, così come il secondo, non ha regalato molte emozioni. La Stage 2, dominata da Almirola, è stata conquistata da Brad Keselowski. Il #2 di casa Penske ha preso le redini del gruppo grazie ad un pit stop che ha preceduto di pochi secondi l’ingresso di una caution. Un vantaggio che l’alfiere del ‘Capitano’ ha sfruttato appieno. Alle spalle dalla Mustang #2 si sono classificati Ryan Blaney #12 e Cole Custer (Haas).

L’ultimo terzo di gara ha visto tante neutralizzazioni che hanno spezzato il ritmo della corsa. Dopo l’incidente tra Jimmie Johnson e Brad Keselowski, la corsa ha visto due protagonisti sfidarsi per il successo finale: Kevin Harvick #4 (Haas) e Martin Truex Jr #19 (Gibbs). I due si sono contesi il successo a più riprese prima dell’overtime.

La Ford #4 e la Toyota #19 hanno iniziato a battagliare nel corso del penultimo giro. Una brutta uscita da curva 3-4 ha permesso a Blaney ed a Custer di affiancarsi alle altre due auto ed intraprendere una lotta a quattro per la vittoria. Cole Custer, con la linea più esterna, ha preso la leadership, che non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi. Il #41 di casa Haas è il primo esordiente nella storia della Cup Series che vince in Kentucky, ovale da un miglio e mezzo che sorge nella cittadina di Sparta. Truex e Matt DiBenedetto (Woods Brothers Racing) hanno completato la top 3, davanti ad Harvick e Ku. Busch (Ganassi). La prossima corsa della Cup Series si terrà tra sette giorni in Texas.

CLASSIFICA GARA NASCAR CUP SERIES KENTUCKY

Cole Custer (Ford) Martin Truex Jr (Toyota) Matt DiBenedetto (Ford) Kevi Harvick (Ford) Ky. Busch (Chevrolet)

Foto: LaPresse