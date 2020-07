MotoGP, Test Jerez 2020: programma, orari, tv. Tutti in pista prima del Mondiale!

Il Motomondiale è pronto finalmente a tornare in scena. Si inizierà con il doppio appuntamento sul circuito di Jerez de la Frontera dove si disputeranno i Gran Premi di Spagna e Andalucia ma, visto il lunghissimo stop (quattro mesi per quel che riguarda Moto2 e Moto3, anche di più per la MotoGP, che non scende in pista dalle sessione invernali di Losail e Sepang) Dorna dà la possibilità ai piloti di tornare a girare, per un mercoledì di test che serviranno, sostanzialmente, per togliere la ruggine di dosso dopo la lunga sosta dovuta all’emergenza sanitaria globale. Vedremo di nuovo all’opera i protagonisti della MotoGP che ci avevano lasciato con tanti dubbi ed incertezze, quindi classe mediana e Moto3 ci faranno capire se, quanto visto all’esordio con il Gran Premio del Qatar, si riproporrà anche nel corso del campionato.

Sulla pista andalusa vedremo tanta azione in pista, dato che saranno impegnati i protagonisti di tutte le classi: Moto3, Moto2, MotoGP e anche MotoE che inizierà con il primo turno alle 8.30. La MotoGP sarà in scena dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30, mentre la Moto3 sarà dalle 9.10 alle 9.50 e dalle 13.10 alle 13.50, mentre la Moto2 girerà dalle 11.40 alle 12.20 e dalle 15.40 e 16.20.

Loading...

Loading...

IN TV – Non è prevista copertura televisiva dei test di Jerez de la Frontera, nemmeno in streaming. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento del Motomondiale alla nuova stagione.

PROGRAMMA TEST JEREZ 2020

Mercoledì 15 luglio

08:30-09:00 MotoE Sessione 1

09:10-09:50 Moto3 Sessione 1

10:00-11:30 MotoGP Sessione 1

11:40-12:20 Moto2 Sessione 1

12:30-13:00 MotoE Sessione 2

13:10-13:50 Moto3 Sessione 2

14:00-15:30 MotoGP Sessione 2

15:40-16:20 Moto2 Sessione 2

16:30-17:00 MotoE Sessione 3

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com