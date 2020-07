MotoGP, Mondiale 2020: tutti i piloti e le squadre. L’elenco completo dei partecipanti

Con quattro mesi di ritardo rispetto al programma originale sta finalmente per cominciare ufficialmente il Mondiale MotoGP 2020. Il primo appuntamento della stagione è previsto dal 17 al 19 agosto sulla pista di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, round inaugurale di un campionato composto attualmente da 13 gare in attesa di capire se ci sarà la possibilità di aggiungere un paio di tappe extra-europee a fine anno. Marc Marquez è il grande favorito per il titolo iridato e potrebbe raggiungere Valentino Rossi a quota 7 Mondiali nella classe regina e 9 complessivi nel Motomondiale.

I protagonisti più attesi in griglia sono più o meno gli stessi della passata stagione, con Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Alex Rins e Fabio Quartararo che proveranno a giocarsi le proprie carte in ottica iridata nonostante lo strapotere messo in mostra da Marquez negli ultimi anni. Le novità comunque non mancheranno, infatti sono pronti ad esordire in top class 3 rookie reduci da un ottimo 2019 in Moto2: Alex Marquez (Honda Repsol), Brad Binder (KTM ufficiale) e Iker Lecuona (KTM Tech 3). Situazione molto difficile in casa Aprilia, che ha confermato la presenza del britannico Bradley Smith nelle prime due gare dell’anno al posto di Andrea Iannone, attualmente sospeso dalle competizioni e ancora in attesa di conoscere il verdetto sul processo legato al doping. La start-list del campionato vede al via ben 22 piloti provenienti da 8 Paesi diversi, con la Spagna che è nettamente il più rappresentato con 9 centauri impegnati in MotoGP nel 2020. Di seguito la line-up completa del Mondiale MotoGP 2020:

ELENCO PARTECIPANTI MONDIALE MOTOGP 2020:

Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez

Yamaha Monster: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM: Pol Espargarò, Brad Binder

Aprilia: Aleix Espargarò, Bradley Smith

Yamaha Petronas: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Ducati Pramac: Jack Miller, Francesco Bagnaia

Honda LCR: Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Ducati Avintia: Tito Rabat, Johann Zarco

Foto: Valerio Origo