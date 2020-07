MotoGP, Johann Zarco: “Sogno la Ducati ufficiale se non arrivasse il rinnovo di Dovizioso”

Si profila una corsa a tre per occupare l’unica sella ancora disponibile nel team factory della Ducati per il Mondiale MotoGP 2021. La casa di Borgo Panigale ha rimpiazzato Danilo Petrucci con l’australiano Jack Miller, mentre il contratto di Andrea Dovizioso va in scadenza a fine 2020 e quindi resta ancora in ballo un posto nella squadra ufficiale. Il forlivese resta la prima scelta di Ducati, ma la trattativa per il rinnovo di contratto è in stallo dunque sono pronti in lista d’attesa lo spagnolo Jorge Lorenzo ed il francese Johann Zarco. Quest’ultimo, reduce da un 2019 molto complicato, gareggerà nel 2020 con la Ducati del Team Avintia nella speranza di essere promosso nel team factory da parte del team italiano.

“L’unico posto libero, per ora, è quello della Ducati ufficiale se non dovesse arrivare il rinnovo di Dovi. Chiaro che è il mio sogno: devo iniziare bene il mondiale e vedere poi cosa succederà – ha detto Zarco ai microfoni di Sky Sport – Se Dovizioso volesse cambiare o non si trovasse l’accordo tra le parti, credo che la cosa migliore per me sarebbe restare in Ducati e salire di livello, qualcosa che solo una moto ufficiale ti può permettere. Certo non dimentico neanche la Pramac ma in ogni caso dovrò meritarlo“.

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com