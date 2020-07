MotoGP, Franco Morbidelli in Yamaha Petronas fino al 2022. Si attende l’annuncio ufficiale per Valentino Rossi

Giorno di annunci quello odierno per la MotoGP. Dopo l’ufficialità del passaggio in Honda dello spagnolo Pol Espargaró nel 2021, è arrivato il rinnovo di Franco Morbidelli in Yamaha Petronas per altri due anni. Il centauro italiano, infatti, gareggerà quindi per altre due stagioni con la squadra malese fino al 2022. Dopo un’annata nel complesso positiva (decimo posto nella classifica generale con 115 punti) oscurata però dal talento del team-mate Fabio Quartararo (che l’anno venturo sarà in sella alla M1 del Team Factory), Franco si presenta ai nastri di partenza di questa nuovo campionato della classe regina, che prenderà il via a Jerez de la Frontera (Spagna) il 19 luglio, con la consapevolezza di avere un futuro nel team.

“Siamo lieti di confermare che Franky Morbidelli continuerà con noi: è un pilota di grande talento e una grande risorsa per il team. Il suo rinnovo è sempre stato nei nostri piani ed è benefico, sia per lui, sia per noi confermare che correrà per noi nel 2021 e 2022 ora. Franky ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e questo è ciò per cui lavoreremo sodo tutti quanti. Abbiamo assoluta fiducia in lui, siamo fiduciosi che abbia le carte in regola per essere competitivo da Jerez e sappiamo che fornirà al team stabilità e competitività“, le parole del Team Principal di Yamaha Petronas Razlan Razali (fonte: gazzetta.it).

Grande soddisfazione, come è chiaro, anche per il “Morbido“: “Sono molto contento di rinnovare con il team Yamaha Petronas, visto che l’anno scorso abbiamo trascorso una bellissima stagione insieme, lavorando con grande spinta. Penso che sia importante per me continuare con lo stesso team e la stessa moto, in un ambiente in cui è fantastico lavorare. Voglio ringraziare la squadra per questa opportunità che mi stanno offrendo, visto che è un grande onore guidare per loro. Lavorerò sodo per dare loro risultati ancora maggiori e migliori di quelli ottenuti nel nostro primo anno insieme. Non vedo l’ora di tornare a correre per mostrare il nostro potenziale e sono così felice di avere la possibilità di continuare a fare ciò che amo fare con una squadra che amo” (fonte: gazzetta.it)

A questo punto si attende solo l’ufficialità dell’accordo con Valentino Rossi, che legherà il campione di Tavullia alla squadra asiatica con un contratto uno+uno (fino al 2021 e opzionale nel 2022).

Foto: Valerio Origo