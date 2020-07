MotoGP, Pol Espargaró in Honda con Marc Marquez nel 2021! Alex Marquez nel Team LCR al posto di Crutchlow

La notizia era già nell’aria da giorni e oggi ci sono i crismi dell’ufficialità. Honda Racing Corporation (HRC) ha annunciato con un comunicato la firma dello spagnolo Pol Espargaró per le stagioni 2021 e 2022 nel Team Repsol Honda. Una novità, come detto, attesa visto che il nome di Pol non appariva nella formazione dell’anno prossimo in KTM, attuale squadra nella quale gareggia l’iberico. E così, per il campione del mondo della Moto2 del 2013 una grande chance, affiancando il campione del mondo in carica Marc Marquez.

E quindi quale sarà il destino di Alex Marquez? L’iridato nel 2019 della classe intermedia sarà alla guida della moto di Tokyo Factory in questo 2020, per poi passare nel Team LCR Honda nel 2021, sostituendo il britannico Cal Crutchlow. La Casa giapponese, in questo senso, ha voluto ringraziare il pilota che ha fatto parte della famiglia nipponica dal 2015, conquistando 3 vittorie e 12 podi. Si apre, quindi, un nuovo corso, anche se la gestione di Alex lascia qualche dubbio, considerando l’ingaggio di un centauro lanciato nella squadra ufficiale e “retrocesso” in quella clienti, senza neanche aver disputato una gara. Il campionato mondiale di MotoGP, lo ricordiamo, prenderà il via da Jerez de la Frontera (Spagna) nel prossimo fine settimana (17-19 luglio).

Foto: Valerio Origo