LIVE Villareal-Barcellona, la Liga in DIRETTA: trasferta ostica per Messi e compagni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Villareal-Barcellona, match valido per la 33ma giornata della Liga spagnola. Una sfida fondamentale per i blaugrana che inseguono il Real Madrid primo in classifica con 4 punti di distacco. Messi e compagni, nonostante siano reduci da un periodo decisamente negativo, non possono assolutamente sbagliare se intendono rimanere in corsa per il titolo.

Quella contro il Villareal sulla carta non è proprio il match migliore per ripartire tre pareggi in quattro partite, visto che i padroni di casa sono in piena corsa per la Champions League. I ragazzi di Calleja al momento sono quinti in classifica con sole 3 lunghezze da recuperare al Siviglia. Una sfida molto più equilibrata rispetto a quanto dicano i precedenti con il Barcellona che ha vinto otto volte negli ultimi dieci scontri in campionato con soli due pareggi.

Setien, capro espiatorio per gli insuccessi della sua squadra per la stampa spagnola, dovrebbe affidarsi come al solito al 4-3-3 con in attacco il tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann. In cabina di regia l’inamovibile Busquets affiancato da Rakitic e Riqui Puig, ancora panchina per lo juventino Arthur. Calleja, invece, dovrebbe schierare i suoi con il collaudato 4-2-3-1 con Gerard, Cazorla e Chukwueze che agiranno alle spalle dell’unica punta Alcacer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Villareal-Barcellona, match valido per la 33ma giornata della Liga spagnola. Il calcio d’inizio previsto per le ore 22.00 buon divertimento!

