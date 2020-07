LIVE Udinese-Sampdoria, Serie A in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Udinese-Sampdoria match della Serie A Tim 2019-20, sfida salvezza molto importante tra le due squadre, una vittoria potrebbe voler dire uscire completamente dalla lotta salvezza.

Problemi a centrocampo per l’allenatore Gotti, che dopo Mandragora rischia di perdere anche Jajalo in mediana. Se il calciatore bosniaco non ce la facesse, è pronto nuovamente Walace, a cui lati agiranno come sempre di consueto De Paul e Fofana mentre Stryger Larsen presidierà la fascia destra e a sinistra dovrebbe rientrare l’ottimo Sema dopo il turno di squalifica. In attacco Okaka parte favorito su Nestorovski e Teodorczyk per far coppia con Lasagna titolare fisso. In porta ci sarà l’argentino Musso, davanti a lui una linea a tre con Rodrigo Becão (in ballottaggio con Troost-Ekong), Nuytinck e Samir.

Ranieri recupera Quagliarella in attacco: il bomber campano, smaltiti i problemi fisici, riprenderà il suo posto, supportato da Ramirez anche se Gabbiadini resta in corsa per un posto da titolare, dalla panchina Bonazzoli e La Gumina. A centrocampo, nel 4-4-1-1 del tecnico della Sampdoria, a destra potrebbe agire Thorsby, con Jankto a sinistra e in mezzo la coppia composta da Linetty ed Ekdal. Testa a testa fra Augello e Murru per la maglia di terzino sinistro, mentre Colley e Yoshida saranno i due centrali, considerata anche l’indisponibilità di Tonelli per infortunio. In porta ci sarà Audero. Indisponibile anche Vieira in mediana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Udinese-Sampdoria, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:30. Buon divertimento!

