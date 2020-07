LIVE Real Madrid-Getafe 1-0, Liga 2020 in DIRETTA: un rigore di Sergio Ramos vale il +4 sul Barcellona. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GIORNATA DI LIGA

Loading...

Loading...

00.04 Grazie per averci seguito fino a questo punto, la nostra diretta live si chiude qui, una buona notte da parte di OA Sport.

23.59 LE PAGELLE DEL REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6,5; Carvajal 7, Varane s.v. (dal 33′ Militao 6), Ramos 7, Mendy 6,5; Modric 6 (dal 63′ Valverde 6), Casemiro 6,5, Kroos 6; Isco 6 (dal 64′ Rodrygo 6), Benzema 6 (dal 90’+2 Mariano Diaz s.v.), Junior Vinicus 6,5 (dal 63′ Asensio 6,5) Allenatore: Zidane 6,5.

LE PAGELLE DEL GETAFE (4-4-2): Soria 6,5; Suarez 6,5 (dal 75′ Jason 5,5), Dakonam 6,5, Etxeita 6,5, Olivera 5,5; Cucurella 6 (dal 69′ Duro 5,5), Maksimovic 5,5, Arambarri 6 (dall’84’ Angel s.v.); Nyom 6,5; Mata 5,5 (dal 75′ Molina 5,5), Timor 5,5 (dall’84’ Fajr s.v.). Allenatore: Bordalàs 6.

23.56 Al termine di un derby molto combattuto il Real Madrid esce con i tre punti grazie al goal su rigore di Sergio Ramos al 79′, concesso per un fallo di Olivera su Carvajal. Con questa vittoria i Blancos si portano a +4 sul Barcellona in classifica, con la Liga in pugno a cinque giornate dalla conclusione del campionato.

90’+4 FINISCE QUI! Real Madrid-Getafe 1-0.

90’+3 Dakonam porta in avanti uno degli ultimi palloni della partita.

90’+2 Ultimo cambio Real, esce Karim Benzema, autore di una prova di grande sacrificio, entra Mariano Diaz.

90’+1 Ci saranno quattro minuti di recupero a chiusura del derby.

90′ Zidane dovrebbe spendere l’ultimo cambio a disposizione nel recupero, a bordo campo è pronto Mariano Diaz.

89′ Fuorigioco di Marco Asensio.

88′ Altra punizione conquistata da Casemiro, il Real mantiene il possesso di palla in questo finale di partita dopo aver sbloccato il risultato con il rigore di Sergio Ramos.

87′ Benzema prova a mantenere il pallone lontano dalla sua area di rigore, il Getafe sembra aver esaurito le energie.

85′ Casemiro ottiene un prezioso calcio di punizione in zona offensiva.

84′ Doppia sostituzione per Bordalàs che proverà ora il tutto per tutto per arrivare al pareggio, escono Arambarri e Timor, entrano Angel e Fajr.

83′ Giallo per Mauro Arambarri.

82′ Accenna una timida reazione il Getafe di Bordalàs con il Madrid che però è ben arroccato in difesa in questo momento.

80′ Per il numero 4 del Real si tratta del nono goal in stagione in Liga, a dieci minuti dalla fine la squadra di Zidane scappa via in classifica.

79′ GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLL!!! SERGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO RAMOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSS!!!! Il capitano dei Blancos è freddo dal dischetto. Real Madrid-Getafe 1-0.

78′ RIGORE PER IL REAL MADRID! Carvajal entra in area dalla destra e viene agganciato da Olivera, Munuera indica il dischetto!

76′ Si riparte con i cambi numero 2 e 3 del Getafe, escono Jaime Mata e Damian Suarez ed entrano Jorge Molina e Jason.

74′ Cooling-break, prima del quarto d’ora finale del derby.

73′ Pronti altri due cambi tra le fila del Getafe.

72′ Jaime Mata libera l’area dopo un angolo battuto dalla sinistra da Toni Kroos.

71′ Tentativo da fuori di Arambarri, pallone che termina alto.

70′ Proprio qui allo stadio Alfredo Di Stefano lo stesso Duro aveva messo a segno una splendida rete quando giocava nella formazione Under 19 del Getafe (Juvenil) contro i pari età del Real Madrid.

69′ Prima sostituzione effettuata da Josè Bordalàs, esce Marc Cucurella, entra l’attaccante classe 1999 Hugo Duro, cambio offensivo dunque per il tecnico francese del Getafe che toglie un centrocampista per far spazio ad un giocatore di maggiore spinta sulla corsia di sinistra.

68′ Spinge adesso il Real alla ricerca del goal della vittoria che varrebbe il +4 in classifica sul Barcellona a cinque giornate dal termine della Liga.

67′ Sinistro in girata di Benzema servito da Asensio che finisce largo.

65′ Non cambia la disposizione tattica del Real con Valverde che va a prendere il posto del croato con Casemiro e Kroos a centrocampo mentre Asensio e Rodrygo prendono il posto di Vinicius a destra e Isco a sinistra nel tridente chiuso al centro da Karim Benzema.

64′ Ecco i cambi di Zinedine Zidane, escono Luka Modric, Isco e Junior Vinicius, dentro Federico “El Pajarito” Valverde, Rodrygo e Marco Asensio.

63′ Pronti a bordo campo, Asensio, Rodrygo e Valverde.

63′ Courtois esce e fa sua la sfera in presa alta, Zidane intanto è pronto ad una tripla sostituzione.

62′ Casemiro chiude Cucurella in calcio d’angolo, il quinto della partita per gli uomini di Bordalàs.

60′ Dakonam anticipa Vinicius e permette al Getafe di ripartire, ancora 0-0 quando siamo arrivati ad un’ora di gioco.

58′ Rapido capovolgimento di fronte con Mata che prova un destro a giro che si spegne sopra la traversa, adesso il derby si è acceso.

57′ Angolo Madrid battuto corto, sugli sviluppi Modric arriva al tiro da fuori trovando una deviazione, palla di nuovo in corner.

56′ Lancio lungo verso Mata ben controllato da Eder Militao che conquista un calcio di punizione.

55′ Carvajal appoggia di petto per Courtois con il portiere belga ex Chelsea e Atletico Madrid che raccoglie il pallone in uscita bassa.

54′ Ottima copertura di Allan Nyom che conquista una punizione sull’attacco di Junior Vinicius.

53′ Settimo cartellino giallo estratto da Munuera, questa volta nei confronti dell’esterno destro del Getafe Damian Suarez.

52′ Bene in questa situazione la difesa di Zidane in fase di disimpegno.

51′ Fallo di Mendy su Nyom e punizione per il Getafe da posizione defilata sulla destra.

50′ Vinicius conquista una rimessa laterale in fase di ripiegamento difensivo sulla destra.

49′ Sergio Ramos va a mettere una pezza su un liscio di Eder Militao e va a chiudere su un tentennante Nemanja Maksimovic.

48′ Ammonito anche il neo-entrato Eder Militao per un intervento goffo su Mata.

47′ Giallo per Nyom che entra in ritardo su Toni Kroos.

47′ Nessun cambio effettuato dai due allenatori nell’intervallo a parte la sostituzione nel primo tempo di Zidane, fuori Varane (per via di una pallonata che gli ha creato vertigini) e dentro Militao.

46′ Inizia il secondo tempo a Valdebebas con la palla che è per il Real!

23.05 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio del secondo tempo.

22.54 A tra poco per il secondo tempo del derby tra Real Madrid e Getafe, intanto ecco alcune immagini della prima frazione di gioco:

R E S P E C T 💯#RealMadridGetafe pic.twitter.com/VGxskDqAru — LaLiga (@LaLiga) July 2, 2020

22.53 Possesso palla Real Madrid 68%-Getafe 32%, tiri in porta 3-3, angoli 2-4, ammoniti Carvajal, Ramos, Modric (RM), Timor (G).

22.51 E’ stato un primo tempo molto fisico quello di questo derby madrileno, due grosse occasioni, una per parte, al 10′ Etxeita chiama Courtois ad un grande intervento sul primo palo, al 23′ invece su assist di Mendy, Junior Vinicius prova una zampata che Soria toglie dall’angolino sinistro con un gran colpo di reni.

45’+5 FINISCE IL PRIMO TEMPO! Real Madrid-Getafe 0-0.

45’+4 Giallo a Modric, il centrocampista croato rifila un pestone a Jaime Mata e Munuera estrae il quarto cartellino della serata.

45’+3 Fallo in attacco di Modric su Damian Suarez, punizione Getafe della quale si incaricherà David Soria.

45’+2 I giocatori in maglia bianca gestiscono il possesso con il Getafe che chiude bene le linee di passaggio.

45’+1 Saranno cinque i minuti di recupero di questo primo tempo.

45′ Dakonam rimane a terra dopo uno scontro aereo, il centrale togolese richiede l’intervento dei sanitari.

44′ Destro a giro di Benzema che si spegne sul fondo.

43′ Passaggio troppo lungo di Isco sul quale Vinicius non riesce ad arrivare, rimessa Getafe.

42′ Squadre visibilmente stanche in queste battute finali della prima frazione di gioco. Entrambe hanno speso molto.

41′ Fuorigioco di rientro di Karim Benzema, si ripartirà con una punizione in favore del Getafe.

40′ A cinque minuti dalla fine del primo tempo punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

38′ Pallone scodellato in mezzo da Luka Modric, Dakonam ben appostato mette fuori con un colpo di testa.

37′ Dopo un controllo il VAR conferma la decisione del direttore di gara che ha avuto un ottimo colpo d’occhio.

36′ Fallo al limite dell’area di Olivera su Casemiro, il brasiliano esulta ma Munuera assegna solo la punizione.

35′ Contropiede del Real dopo una chiusura di Carvajal, cross di Ramos che pesca in area Isco, lo spagnolo conclude al volo verso la porta trovando i guantoni di David Soria.

34′ Potrebbe aver chiesto il cambio per un colpo di calore Raphael Varane che è rientrato negli spogliatoi con un asciugamano sulla fronte.

33′ Riparte la partita con un cambio, fuori Varane (probabilmente affaticato) entra il brasiliano Eder Militao che farà coppia con Sergio Ramos al centro della difesa.

30′ Cooling-break, giocatori a bordo campo per la prima pausa-idratazione della partita.

29′ Cross dalla destra di Dani Carvajal, Arambarri anticipa Sergio Ramos.

28′ Prova ad uscire ora il Real che conquista il primo calcio d’angolo del partita.

27′ Intervento ruvido di Sergio Ramos che diventa il terzo giocatore ammonito della partita.

25′ Quando mancano 20 minuti all’intervallo, Real Madrid-Getafe 0-0, possesso Real 63%-Getafe 37%, tiri in porta 1-1, angoli 0-4, ammoniti Timor (G) e Carvajal (R).

24′ E’ bastata una fiammata agli uomini di Zidane per andare vicinissimi al goal dell’1-0.

23′ PRIMA GRANDE OCCASIONE REAL! Zampata di Vinicius in area di rigore su assist dalla sinistra di Mendy con Soria che si supera togliendo il pallone dall’angolino sinistro.

22′ Modric prova ad allontanare di testa con il Getafe che recupera subito il pallone, Los Azulones hanno fatto la partita in questo primo quarto di gara.

21′ Terzo tiro dalla bandierina in favore del Getafe conquistato dal terzino sinistro Mathias Olivera.

20′ La difesa del Real riesce ad allontanare la sfera con Casemiro che calcia lungo liberando l’area, continua il pressing alto dei giocatori di Josè Bordalàs.

19′ Errore in fase di impostazione di Courtois che regala un fallo laterale al Getafe all’altezza della bandierina.

18′ Damian Suarez conquista una rimessa laterale.

17′ Sugli sviluppi di un traversone Maksimovic cade in area Real dopo un contatto con Carvajal, l’arbitro Munuera lascia proseguire.

16′ Dai trenta metri ci prova Timor che centra in pieno la barriera.

15′ Fallo di Carvajal che stende in scivolata Cucurella lanciato a rete, giallo per il numero 2 delle Merengues.

14′ Cerca di ricompattarsi il Real di Zidane che ha sofferto l’intensità degli avversari in questo primo quarto d’ora con Courtois che è già stato chiamato a compiere tre interventi.

12′ Jaime Mata raccoglie un traversone dalla destra di Nyom e prova un tiro a giro, Courtois si distende e blocca il pallone, meglio gli ospiti in questo avvio di partita.

11′ Fuorigioco fischiato a Junior Vinicius.

10′ ETXEITA! Colpo di testa in torsione del difensore classe 1987 che chiama Courtois al primo grande intervento della serata, Getafe vicino al goal del vantaggio.

9′ Punizione in favore del Getafe per fallo di Toni Kroos su Arambarri.

8′ Kroos serve Vinicius che sbaglia l’appoggio per l’accorrente Mendy, Soria raccoglie il pallone e fa ripartire il Getafe.

7′ Il centrocampista del Real Madrid Casemiro raggiunge oggi il traguardo delle 150 partite in Liga.

6′ Colpo di testa di Olivera facilmente controllato da Thibaut Courtois.

5′ Nyom conquista il primo calcio d’angolo della partita in favore del Getafe.

4′ Gli uomini di Zidane hanno subito iniziato a giostrare il pallone sfruttando la qualità di palleggio dei centrocampisti, Modric, Casemiro e Kroos.

3′ Subito Real pericoloso con un tiro da fuori di Benzema, Soria risponde presente e respinge la conclusione dell’attaccante francese.

2′ Timor scalcia Isco e l’arbitro Munuera estrae il primo giallo della partita nei confronti del centrocampista 31enne del Getafe.

2′ Classica tenuta completamente bianca per il Real, divisa blu invece per il Getafe.

1′ INIZIA IL DERBY MADRILENO! Il primo pallone è per il Getafe.

21.58 Squadre nel tunnel, tra pochissimo il calcio di inizio tra Real Madrid e Getafe.

21.57 Arbitrerà Juan Martinez Munuera, del comitato valenciano.

21.54 A disposizione per il Real Madrid: Areola, Asensio, Bale, Diaz, Jovic, Lucas, Marcelo, Mariano, Militao, Rodriguez, Rodrygo, Valverde. All. Zidane

A disposizione per il Getafe: Chichizola, Angel, Chema, Duro, Fajr, Jason, Lavin, Molina, Ndiaye, Portillo, Poulolo. All. Bordalàs.

21.51 In trasferta il Getafe non è mai riuscito a vincere dopo la ripresa del massimo campionato spagnolo di calcio (un pareggio e una sconfitta).

21.48 Le quote pendono nettamente dalla parte del Real, la cui vittoria è data a 1.40, 4,60 la quota dell’X mentre il 2 (vittoria del Getafe) è quotata 8.00.

21.45 Prosegue il riscaldamento a Valdebebas quando manca un quarto d’ora al calcio d’inizio:

21.42 Il Real giocherà in questo impianto, che di solito ospita le partite interne della seconda squadra (Real Madrid Castilla) fino a fine stagione, per via dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando lo stadio Santiago Bernabeu.

21.39 Si giocherà a porte chiuse allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid Valdebebas. Impianto da 9.000 posti situato all’interno dell’avveniristico centro sportivo dei Blancos, Ciudad Real Madrid, inaugurato nel 2005.

21.36 Jaime Mata è invece il capocannoniere del Getafe con 11 marcature stagionali.

21.33 Karim Benzema è il giocatore più prolifico del Real con 17 goal realizzati in questa Liga 2019-2020.

21.30 Immagini del riscaldamento:

21.27 L’Ultima vittoria del Getafe in una sfida contro i Blancos risale al 26 agosto 2012, 2-1 in favore dei Blu allora allenati da Luis Garcia, che superarono il Real di Josè Mourinho al Coliseum Alfonso Perez.

21.24 Le Merengues sono imbattute negli ultimi 12 derby madrileni giocati contro il Getafe, con un parziale di undici vittorie e un solo pareggio.

21.21 L’arrivo dei giocatori del Real Madrid allo stadio Alfredo Di Stefano:

🏟 ¡Nuestra llegada al Di Stéfano!

👋 En menos de una hora empieza el #RealMadridGetafe… #RMLiga pic.twitter.com/AxRC1BBcFB — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 2, 2020

21.18 Il Getafe di Pepe Bordalàs è invece attualmente sesto in Liga con 52 punti, a -2 dal Villarreal quinto e a -5 dal Siviglia quarto. Los Azulones sono ancora pienamente in corsa per un piazzamento Champions e ad agosto sfideranno l’Inter di Antonio Conte negli ottavi di Europa League.

21.15 Il Real Madrid, capolista con 71 punti, cerca l’allungo sul Barcellona, secondo a 70, e fermato martedì sera in casa dall’Atletico Madrid (2-2).

21.12 Zidane propone invece un 4-3-3 con Courtois tra i pali, Varane e Sergio Ramos i centrali, Mendy a sinistra, Carvajal a destra, Modric, Casemiro e Kroos a centrocampo e il tridente offensivo composto da Isco a sinistra, Vinicius a destra e Benzema punta centrale.

21.09 Questa la disposizione in campo degli uomini di Josè Bordalàs:

¡Con este once nos enfrentaremos en la noche de hoy al @realmadrid en el Alfredo Di Stéfano! 💙#VamosGeta#RealMadridGetafe pic.twitter.com/op4S2HOFk6 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 2, 2020

21.07 Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Timor, Jaime Mata. Allenatore: Bordalàs.

21.05 La formazione ufficiale del Real Madrid:

21.02 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Getafe, giornata numero 33 della Liga 2019-2020.

Real Madrid-Getafe in tv oggi: orario, probabili formazioni, streaming, programma

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Getafe, match valido per la giornata numero 33 della Liga 2019-2020. Le Merengues di Zinedine Zidane sfidano in casa il Getafe di Josè Bordalàs, in un derby madrileno che se i padroni di casa dovessero vincere, varrebbe il +4 sul Barcellona, secondo in classifica e fermato martedì sera al Camp Nou dall’Atletico Madrid (2-2).

Il Real Madrid arriva al derby dopo una serie di cinque vittorie consecutive in campionato, nell’ordine Eibar, Valencia, Real Sociedad, Maiorca e Espanyol. I Blancos occupano attualmente il primo posto della classifica con 71 punti, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Per gli uomini di Zidane quella di stasera sarà un’occasione unica per compiere un allungo decisivo sul Barcellona (secondo a 70) a cinque giornate dal termine della competizione. Numeri che sembrerebbero pendere dalla parte delle Merengues che non perdono un derby con il Getafe dal 26 agosto 2012, dopo quello data sono infatti arrivate 11 vittorie e 1 pareggio.

Il Getafe, prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di Europa League, occupa invece il 5° posto della classifica. Los Azulones del tecnico Josè Bordalàs Jimenèz si trovano in piena zona Europa e ancora in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League, trovandosi a 52 punti a -5 dal Siviglia quarto ma con una partita in meno da giocare, ossia il derby di questa sera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Real Madrid-Getafe, derby di Madrid valevole per la 33esima giornata del massimo campionato spagnolo di calcio. Si giocherà allo stadio Alfredo Di Stefano, impianto da 9.000 posti situato all’interno del centro sportivo Ciudad Real Madrid, dove il Real giocherà tutte le restanti partite di Liga per via dei lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu. Calcio d’inizio previsto per le ore 22.00, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. All. Zidane.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Nemanja Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata. All.Bordalàs.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse