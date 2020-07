Calcio: Liga 2020, il Real Madrid tenta la fuga con l’1-0 sul Getafe. Vincono Real Sociedad e Osasuna

Tentativo di fuga a cinque giornate dal termine da parte del Real Madrid. I blancos, dopo la vittoria di misura sul Getafe, vanno a +4 sul Barcellona e cercano dunque di aprirsi la strada verso il titolo spagnolo, ormai rimasto una questione tra il club della capitale e quello catalano.

Il Real non gioca bene, ma alla fine dei conti quel che è importante è il risultato finale. Ed è un 1-0 frutto di un match in cui il Getafe, per larghi tratti, riesce a togliere tutti i collegamenti alla squadra di casa in termini di costruzione di gioco. Solo dopo un’ora, con l’ingresso di Valverde, Rodrygo e Asensio, le cose per gli uomini di Zidane migliorano, fino all’atterramento di Carvajal da parte di Oliveira: Sergio Ramos, a 11 minuti dalla fine, non sbaglia.

Loading...

Loading...

Con il successo di oggi, la Real Sociedad si tiene in corsa per la qualificazione in Europa League, battendo l’Espanyol per 2-1 in rimonta. Al gol di Lopez Silva, arrivato al decimo minuto, rispondono nella ripresa William Josè (56′) e, a sei giri di orologio dalla conclusione, Isak. Per il club catalano si fanno così sempre più difficili le cose in chiave salvezza, e in questo senso torna quasi utile la vittoria dell’Osasuna sull’Eibar per 0-2: in questo caso a decidere sono le reti di Garcia Santos al 6′ e al 74′.

Foto: LaPresse