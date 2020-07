LIVE Napoli-Roma 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: un tiro a giro di Insigne da la vittoria alla squadra di Gattuso. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.46 Pagelle:

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5 (63′ Maksimovic 6.5), Koulibaly 6.5, Mario Rui 7; Fabian Ruiz 6.5 (88’ Elmas s.v.), Demme 6 (70′ Lobotka 6), Zielinski 6.5; Callejon 7 (70′ Lozano 6), Milik 5 (63′ Mertens 6), Insigne 8. All. Gattuso 7.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Ibanez 5.5, Mancini 5, Smalling 6 (30′ Fazio 5); Zappacosta 6, Pellegrini 5 (76′ Cristante 5), Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Kluivert 5 (66′ Zaniolo 6); Dzeko 6. All. Fonseca 5.

23.44 Partita che resta equilibrata fino a metà del secondo tempo, dopo la rete di Insigne la Roma non è riuscita più a rispondere. Gattuso porta meritatamente a casa la vittoria e il quinto posto in classifica.

94′ Fine della partita, Napoli-Roma 2-1.

92′ Possesso palla del Napoli che prova a congelare il risultato.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Fuori Fabian Ruiz ed entra Elmas per il Napoli.

86′ Mertens tiro ad incrociare, Pau Lopez evita la terza rete napoletana.

84′ Gooooooooooooooooooooooooool, Insigneeeeeeeeeeeeeeeeeee, tiro a giro del fantasista napoletano che si spegne sul secondo palo con Pau Lopez fermo a guardare, Napoli-Roma 2-1.

82′ Giallo per Cristante per fallo su Lozano a centrocampo.

80′ Mario Rui prova la botta dalla sinistra, Pau Lopez respinge con i pugni.

78′ Fuori Pellegrini e dentro Cristante per la Roma.

76′ Tiro fuori di Zielinski che ci aveva provato da fuori area.

74′ Ammonito Veretout che stende Mertens a centrocampo.

72′ Entrambe le squadre provano lo sforzo finale per vincere la partita.

70′ Lozano subito per Mertens che calcia di piatto ma trova il corpo di Ibanez.

68′ Fuori Callejon e Demme, dentro Lozano e Lobotka per il Napoli.

66′ Partita che ora cresce di ritmo, Mkhitaryan prova il tiro da fuori ma non va.

64′ Entra Zaniolo e fuori Kluivert per la Roma.

62′ Fuori Milik e Manolas e dentro Mertens e Maksimovic per il Napoli.

60′ Gooooooooooooooooooooool, Mkhitaryannnnnnnnnnnnnnnn, il giocatore armeno va in una personale azione di contropiede e tira forte rasoterra e trova l’angolino giusto, Napoli-Roma 1-1.

58′ Tiro a giro di Fabian Ruiz che si spegne di poco fuori dalla porta.

56′ La pressione del Napoli trova i suoi frutti, troppo statica la Roma sia in fase offensiva che in marcatura.

54′ Goooooooooooooooooooool, Callejonnnnnnnnnnnnnnn, gran cross di Mario Rui dalla sinistra e in spaccata Callejon buca Pau Lopez che forse poteva fare di più, Napoli-Roma 1-0.

52′ Partita che vive di fiammate, ora ci prova il Napoli con un lungo possesso palla.

50′ Giallo per Koulibaly che stende Mkhitaryan lanciato in velocità.

48′ Tiro cross di Insigne che chiama alla respinta Pau Lopez.

46′ Inizia il secondo tempo!

22.36 Partita che tatticamente si presenta bloccata, la scelta della difesa a tre romanista si rivela efficace in fase difensiva nonostante la traversa di Milik, ma in fase offensiva rende sterile la squadra giallorossa, mentre il Napoli crea azioni ma sono solo fiammate senza dar continuità alle occasioni per arrivare alla rete.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Finisce il primo tempo, Napoli-Roma 0-0.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Occasione per Pellegrini che in spaccata non trova la porta dopo un passaggio arretrato di Zappacosta.

41′ Milik ci prova di punta dentro l’area di rigore, respinge Pau Lopez.

39′ Pressa ora la Roma che sta giocando un buon finale di tempo.

37′ Prova il tiro al volo Demme, pallone che va fuori di molto.

35′ CLAMOROSO, Mario Rui crossa per Milik che trova la traversa di testa e Callejon a porta vuota spara fuori il pallone.

33′ Spinazzola prova il cross dalla sinistra per Dzeko ma trova Zappacosta che non riesce a servire il bosniaco.

31′ Esce Smalling ed entra Fazio nella Roma.

29′ Roma che riesce ora ad organizzarsi ma è molto disordinata in fase di conclusione della manovra.

27′ Smalling resta a terra, problemi muscolari.

25′ Veretout prova a lanciare Spinazzola, blocca tutto Demme.

23′ Pellegrini da fuori area prova il tiro in corsa, pallone fuori di poco.

21′ Insigne prova a lanciare Milik ma Smalling è attento ed anticipa il centravanti polacco.

19′ Zappacosta prova il cross dalla destra per Mkhitaryan, che prova un tiro al volo che non sortisce effetti sperati.

17′ Roma che con la difesa a tre non riesce a creare superiorità numerica a centrocampo, fase offensiva sterile.

15′ Inserimento di Zielinski che prova il pallonetto ma Pau Lopez esce prontamente bloccando tutto.

13′ Grande azione del Napoli, palla che si muove velocemente da sinistra a destra che arriva a Fabian Ruiz che impegna Pau Lopez.

11′ Insigne per Callejon che in scivolata non arriva in tempo per tirare.

9′ Partita che ancora non riesce ad accendersi, match bloccato tatticamente.

7′ Napoli che schiaccia la Roma dentro la propria area, ma non riesce a trovare il tempo giusto per l’inserimento decisivo.

5′ Possesso palla Napoli, che prova ad arginare la difesa della Roma.

3′ Inizio della partita con molti falli a centrocampo, gioco spezzettato.

1′ Inizia la partita!

21.40 Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo, tra poco si inizia.

21.37 Edin Dzeko ha segnato quattro gol in quattro gare al San Paolo in Serie A contro il Napoli, frutto di due doppiette, quella partenopea è anche l’unica squadra a cui ha rifilato due marcature multiple nella competizione.

21.34 Il primo gol dell’attaccante del Napoli, Matteo Politano, in Serie A è arrivato proprio contro la Roma nel settembre 2015, con la maglia del Sassuolo.

21.31 Gennaro Gattuso ha affrontato tre volte la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico del Napoli due successi e un pareggio.

21.28 Il Napoli è, con l’Udinese, una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora guadagnato punti una volta sotto nel punteggio in casa

21.25 La Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato, incassando 11 gol nel parziale (una media di 2.8 a incontro).

21.22 Dopo aver perso quattro partite interne di fila, il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1 sconfitta)

21.19 Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma in Serie A dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina): da allora due pareggi e altrettante sconfitte.

21.16 La Roma non ottiene il successo sia all’andata che al ritorno di una singola stagione di Serie A contro il Napoli dal 1997/98, con Zdenek Zeman in panchina.

21.13

21.10 La Roma ha vinto l’ultimo confronto contro il Napoli in Serie A: 2-1 con gol di Zaniolo e Veretout (su rigore). Per gli azzurri rete di Milik.

21.07

21.04 Sono 145 i precedenti tra Napoli e Roma in Serie A: per i partenopei 43 successi, 50 pareggi e 52 sconfitte.

21.01 Attualmente la Roma è quinta in classifica, con tre punti di vantaggio sul Napoli.

20.58 Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

A disp.: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Lozano, Younes, Mertens.

All.: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Kluivert, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Santon, Fazio, Kolarov, Cristante, Villar, Diawara, Pastore, Zaniolo, Ünder, Carles Perez, Kalinic.

All.: Fonseca.

20.55 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Napoli-Roma partita della Serie A.

Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Roma

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Roma big match della Serie A Tim 2019-20, Roma che deve dare una risposta dopo le brutte apparizioni delle scorse partite mentre il Napoli deve riprendere la sua corsa dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

Gattuso, tranne Ospina, Allan e Llorente (non convocati) avrà quasi tutti a disposizione per il confronto contro la Roma. Nel tridente d’attacco potrebbe essere rilanciato Callejón al posto di Politano apparso non ancora integrato negli schemi. Al suo fianco agiranno con ogni probabilità Mertens e Insigne, con Milik ancora in panchina così come Lozano anche se il polacco potrebbe partire dall’inizio. A centrocampo la regia sarà affidata nuovamente a Demme, con Fabian Ruiz e Zielinski ai suoi lati come mezzali. In porta giocherà Meret, davanti a lui una difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui favoriti come terzini, e Maksimovic, in vantaggio su Manolas, centrale accanto a Koulibaly.

Edin Dzeko tornerà al centro dell’attacco giallorosso dopo il lieve affaticamento muscolare che gli ha fatto perdere parte della partita contro l’Udinese. Alle sue spalle potrebbe schierare nella linea dei trequartisti Carles Perez e Mkhitaryan ai lati di Lorenzo Pellegrini, al rientro dalla squalifica. In lizza anche Under e Kluivert. Dalla panchina probabilmente Pastore. Mentre è squalificato Perotti dopo il rosso contro l’Udinese. In mediana è probabile il ritorno di Veretout accanto a Cristante dopo il turno di stop. Infortunato il portiere titolare Pau López, fra i pali è chiamato agli straordinari Mirante. In difesa Zappacosta è in vantaggio su Spinazzola come terzino destro, mentre a sinistra agirà Kolarov e in mezzo il rientrante Mancini dovrebbe fare coppia con Smalling.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:45. Buon divertimento!



Foto: Lapresse.