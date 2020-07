LIVE Juventus-Atalanta 0-1, Serie A calcio in DIRETTA: Zapata porta avanti gli uomini di Gasperini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22′ Scontro tra Zapata e De Ligt con l’olandese che rimane a terra dolorante.

20′ Ronaldo va via sulla sinistra e prova un cross basso allontanato da Toloi, adesso spinge la squadra di Sarri risvegliatasi bruscamente dopo lo svantaggio subito.

18′ Prova subito a reagire la Juventus con Dybala, l’argentino entra in area dalla sinistra e conclude sul primo palo, Gollini blocca sicuro.

17′ Freuler recupera un pallone su Dybala poi serve Gomez, il Papu imbecca Zapata che si inserisce tra i centrali della Juventus, controlla il pallone e con il destro trafigge Szczesny, vantaggio meritato degli orobici che stavano avendo la netta supremazia del campo in questa fase del match.

16′ DUVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ZAPATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Juventus-Atalanta 0-1.

15′ Giocata elegante di Bentancur che si libera a centrocampo dalla marcatura di due giocatori dell’Atalanta, l’uruguaiano prova poi un lancio intercettato dai difensori ospiti.

14′ Cross di Gomez dalla destra a cercare Castagne, Cuadrado anticipa il belga.

13′ Adesso è l’Atalanta a fare la partita con la Juve che dopo un avvio sprint, ora attende per poi ripartire

12′ Ilicic arriva al tiro dal limite dell’area, pallone alto, il numero 72 ci ha abituati a conclusioni migliori durante la stagione da una posizione così invitante.

11′ Lo sloveno manda il pallone al centro con il sinistro, allontana Cuadrado di testa.

10′ Josip Ilicic sul punto di battuta, da posizione defilata sulla sinistra.

9′ Scivolata di Bernardeschi su Castagne, Giacomelli fischia il fallo e ammonisce l’ex Fiorentina, punizione Atalanta.

8′ Zapata viene chiuso da De Ligt in rimessa laterale poco oltre il cerchio di centrocampo.

7′ Adesso prova ad attaccare l’Atalanta che esercita il possesso nella metà campo bianconera.

6′ PRIMA OCCASIONE ATALANTA! Castagne va sul fondo e mette in mezzo con il sinistro per Zapata che di testa, da buona posizione, manda alto, sembra essersi svegliata la squadra del Gasp dopo il possesso territoriale iniziale della Juventus, la partita è viva sin da subito.

5′ Bentancur prova a lanciare Dybala, l’argentino in posizione di fuorigioco si deve disinteressare del pallone, si ripartirà con un rinvio dal fondo per Pierluigi Gollini, portiere dei nerazzurri.

4′ Azione prolungata della Juventus, gli uomini di Sarri hanno subito iniziato ad aggredire la squadra di Gasperini.

3′ Grande giocata di Paulo Dybala che va via su Palomino e viene steso dallo stesso difensore dell’Atalanta, punizione in favore della Juve che sarà una sorta di calcio d’angolo.

2′ Juventus con la classica divisa da casa a unica banda bianconera, Atalanta in tenuta da trasferta, verde con resto nero.

1′ Inizia la partita che deciderà le sorti del campionato, c’è stato un cambio dell’ultimora tra le fila dell’Atalanta, problemi al flessore per Robin Gosens, Gasperini manda dunque in campo Timothy Castagne che agirà sulla fascia sinistra.

21.42 ARBITRO: Pietro Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Del Giovane di Albano Laziale e Valeriani di Ravenna

IV UOMO: Marco Piccinini di Frorlì

VAR: Irrati di Pistoia

AVAR: Schenone di Genova.

21.40 A disposizione per la Juventus: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Rugani, Pjanic, Ramsey, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri, Wesley.

A disposizione per l’Atalanta: Rossi, Bellanova, Colley, Tameze, Sutalo, Malinovskyi, Czyborra, Pasalic, Muriel, Gosens, Caldara, Sportiello.

21.38 Ecco come si presenterà questa sera l’Allianz Stadium, dove si giocherà a porte chiuse:

21.35 La squadra di Gasperini è reduce da 13 risultati utili consecutivi tra Serie A e Champions League.

21.32 Nonostante non sia stato inserito nella lista dei partenti, Daniele Rugani sta comunque effettuando il riscaldamento insieme ai titolari.

21.30 Altre immagini del warm-up dai social ufficiali della Juventus:

21.28 Anche i giocatori dell’Atalanta entrano sul prato dello Stadium per il riscaldamento:

21.26 Stasera si affrontano il miglior attacco (Atalanta, 85 goal fatti) e la miglior difesa della Serie A (Juventus, 30 reti subite).

21.24 L’Atalanta non è mai riuscita ad imporsi nel nuovo stadio della Juventus, in utilizzo dalla stagione 2011/2012, quella del primo degli otto scudetti consecutivi. Il bilancio degli incontri nel nuovo impianto torinese tra bianconeri e nerazzurri è di 8 vittorie interne e un pareggio (1-1 del maggio 2019).

21.21 Inizia il riscaldamento della Juventus all’Allianz Stadium:

21.19 Nella scorsa stagione però gli uomini di Gasperini sono però riusciti ad eliminare la Juventus dalla Coppa Italia ai quarti di finale, mettendo fine al dominio bianconero della competizione che si protraeva dal 2015, gli orobici hanno poi ceduto in finale alla Lazio di Simone Inzaghi.

21.17 Per risalire invece all’ultima affermazione atalantina a Torino bisogna tornare al 1989, 0-1 con goal dell’argentino Caniggia che consentì all’allora squadra allenata da Emiliano Mondonico di avere la meglio della Juventus di Dino Zoff allo stadio Comunale (oggi Olimpico Grande Torino) di Torino.

21.15 L’ultima vittoria della Dea contro la Vecchia Signora risale alla stagione 2000/2001, 2-1 a Bergamo con le reti di Lorenzi e Ventola per i nerazzurri.

21.12 Sono 115 i precedenti tra Juventus e Atalanta in Serie A. Il bilancio è di 65 vittorie dei bianconeri contro le 11 dei nerazzurri, 39 invece i pareggi.

21.10 Questa la disposizione tattica della squadra allenata da Maurizio Sarri questa sera:

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Rugani, Pjanic, Ramsey, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri https://t.co/pMfeJPtwNR — JuventusFC (@juventusfc) July 11, 2020

21.07 Ieri Atalanta e Juventus hanno scoperto quali saranno i loro prossimi avversari in Uefa Champions League dopo il sorteggio tenutosi a Nyon. La compagine orobica, già sicura della presenza alla Final Eight di Lisbona, se la vedrà con il Paris Saint-Germain ai quarti di finale. Nel caso in cui i bianconeri dovessero rimontare l’1-0 dell’andata degli ottavi con il Lione incontrerebbero invece la vincente di Manchester City-Real Madrid.

21.05 All’andata giocata al Gewiss Stadium di Bergamo la squadra di Maurizio Sarri si impose 3-1. Al vantaggio iniziale orobico di Robin Gosens risposero Gonzalo Higuain con una doppietta e Paulo Dybala. Allora tra le fila della Juventus era assente Cristiano Ronaldo.

21.02 Questi gli undici scelti da Gian Piero Gasperini:

21.00 L’arrivo dei giocatori della Juventus allo stadio:

20.58 L’Atalanta arriva invece al match dell’Allianz Stadium di Torino dopo una striscia di nove vittorie consecutive in Serie A. In caso di successo stasera gli uomini di Gasperini sorpasserebbero la Lazio in classifica, portandosi al secondo con 69 punti a -6 dalla Juventus capolista.

20.55 La Juventus è reduce dalla sconfitta contro il Milan (4-2 in rimonta), i bianconeri stasera dovranno approfittare della terza sconfitta consecutiva della Lazio (1-2 contro il Sassuolo nel match delle 17.15) per portarsi a +10 sui biancocelesti chiudendo definitivamente il campionato.

20.52 L’Atalanta giocherà invece con Gollini in porta, difesa a tre composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, Gosens e Hateboer sugli esterni, De Roon e Freuler i centrali di centrocampo e Ilicic e il Papu Gomez a sostegno di Duvàn Zapata terminale offensivo.

20.50 Sarri lascia fuori Pjanic e affida le chiavi del centrocampo a Bentancur con Rabiot e Matuidi. In difesa Danilo a sinistra mentre Cuadrado agirà sulla corsia destra, Bonucci e De Ligt (che rientra dalla squalifica) i centrali, Szczesny tra i pali e tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

20.48 Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Matuidi, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino va in scena il match-clou del sabato sera, con gli orobici di Gian Piero Gasperini che provano a riaprire il campionato contro gli otto volte campioni d’Italia.

La Juventus arriva al delicato match contro la formazione bergamasca dopo la sconfitta di martedì sera contro il Milan a San Siro (4-2 in rimonta dopo essersi portati in vantaggio con l’assolo di Rabiot e il goal di Ronaldo). I bianconeri hanno però sfruttato lo scivolone della Lazio a Lecce mantenendo invariato il gap di 7 punti dal secondo posto. Gli uomini di Maurizio Sarri proveranno a rialzarsi nel proprio stadio, cercando una vittoria che spianerebbe la strada verso la conquista del nono scudetto consecutivo.

L’Atalanta si presenta a Torino forte di una striscia di nove vittorie consecutive in Serie A e di 13 risultati utili consecutivi estendendo il rendimento anche alla Champions League, dove il club del presidente Percassi è già sicuro della partecipazione alla Final Eight di Lisbona. Dopo il 2-0 di mercoledì al Gewiss Stadium contro la Sampdoria, i nerazzurri hanno sorpassato in classifica l’Inter di Conte (fermato sul 2-2 dal Verona di Juric) portandosi al terzo posto con 66 punti a -9 dalla Juventus capolista. Se gli orobici dovessero riuscire a violare lo Stadium ridurrebbero il distacco dai bianconeri a 6 punti, rimettendo incredibilmente in discussione il discorso scudetto, entrando di fatto direttamente nella corsa al titolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45. Buon divertimento con la sfida che mette di fronte il meglio che il calcio italiano può offrire!

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata. Allenatore: Gasperini.

