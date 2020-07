LIVE Cagliari-Lecce, Serie A in DIRETTA: salentini in cerca di punti salvezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buon pomeriggio amici di OA Sport e bentornati in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà alla Sardegna Arena di Cagliari, dove si svolgerà il match tra i padroni di casa allenati da Walter Zenga ed il Lecce, valido per la trentaduesima giornata della Serie A di calcio 2020.

Per la formazione salentina sarà un vero e proprio scontro cruciale, poichè dopo il successo inaspettato contro la Lazio la salvezza appare un obiettivo più che raggiungibile, con i sardi che invece hanno perso solamente una partita dopo il lockdown.

Ci aspetta dunque una partita che promette spettacolo e tanti gol, da vivere insieme per non perdere neanche un minuto. Fischio d’inizio alle ore 17.15, buon divertimento!

