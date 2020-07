Lazio-Sassuolo oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Dopo le grandi emozioni vissute nel trentunesimo turno di Serie A, il massimo Campionato di calcio italiano torna oggi in campo per la disputa di tre match valevoli per la giornata numero 32 di quest’annata così travagliata. Ad aprire le danze, con la voglia di mettere un minimo di pressione alla Juventus di Maurizio Sarri che sfiderà questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Lazio di Simone Inzaghi, che ospiterà il Sassuolo nella sfida delle 17:15.

I biancocelesti, senza le coppe europee e con la quasi certezza matematica della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, anche se il sogno Scudetto sembra quantomai difficile da attuare, non hanno intenzione di mollare nemmeno un punto e scenderanno di certo in campo col coltello tra i denti, smaniosi di aiutare anche il loro bomber Ciro Immobile nell’ardua rincorsa alla Scarpa D’Oro e al record di gol di Gonzalo Higuain.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Lazio-Sassuolo sarà trasmessa su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Sabato 11 luglio

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Defrel, Boga; Caputo.

Foto: Lapresse