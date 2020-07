Juventus-Atalanta oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Alzi la mano chi, a inizio campionato, avrebbe ancora pensato a Juventus-Atalanta come big match. Gli orobici hanno dimostrato di non aver imbroccato la stagione giusta nel 2018-2019, ma di aver guadagnato il diritto a giocare con questo status un simile incontro.

Qualche dubbio, nella Juventus, lo crea Alex Sandro, che non è propriamente al meglio della condizione e potrebbe anche non giocare dall’inizio, venendo in questo caso ancora rimpiazzato da Danilo. Per il resto pochi problemi per Sarri, che può ora contare su Dybala. Per quel che riguarda invece l’Atalanta, la formazione è quella tipo, anche se Gasperini potrebbe scompigliare le carte rispetto a quello che si può immaginare da lui. Del resto, a mettere diverse carte in tavola ci pensò già nella sfida dell’andata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D.Zapata. All. Gasperini.

Juventus-Atalanta, incontro della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si giocherà stasera alle ore 21:45. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su DAZN1 (canale 209 di Sky) e in diretta streaming su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A CALCIO 2019-2020

SABATO 11 LUGLIO

Ore 21:45 Juventus-Atalanta

JUVENTUS-ATALANTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DIRETTA TV – DAZN1 (can. 209 Sky)

DIRETTA STREAMING – DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

