Brescia-Roma oggi in tv: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Oggi alle 19.30 il Brescia sfida la Roma in un match importante per ambedue i sodalizi, benché le due squadre abbiano obiettivi diversi. Dopo la caduta contro il Torino nello scorso turno, alle Rondinelle sono rimaste decisamente poche chance di salvarsi. I lombardi al momento occupano la penultima posizione e la quartultima piazza, attualmente occupata dal Lecce, dista ben sette punti. Fondamentale, dunque, vincere per non vedere svanire definitivamente le possibilità di permanenza in Serie A.

La Roma, invece, si sta giocando il quinto posto, che regala l’accesso all’Europa League senza bisogno di fare i preliminari, con il Milan e grazie alla vittoria con il Parma, che ha messo fine a una striscia di tre sconfitte consecutive, può gestire un vantaggio di due punti nei confronti dei rossoneri.



Il match verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport ai canali 2020 e 252. Inoltre, sarà possibile seguirlo in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento dandovi così modo di non perdervi nemmeno un’azione della partita.

LE FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Dzeko

IL PROGRAMMA DI BRESCIA-ROMA

Orario: 19.30

Diretta TV: Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport HD 252

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

