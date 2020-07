Calendario Serie A oggi, partite 11 luglio in tv: orari, streaming, programma Sky e DAZN

La Serie A di calcio 2020 è pronta a vivere un nuovo ed importante sabato di partite, con il trentaduesimo turno che prenderà il via quest’oggi, attraverso tre partite, iniziando dalle ore 17.15, quando la Lazio andrà a caccia di riscatto per continuare la lotta Scudetto, fronteggiando in casa il Sassuolo, in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming sulle piattaforma in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Alle 19.30 toccherà invece all’altra capitolina, la Roma, che allo Stadio Rigamonti se la vedrà con un Brescia che veleggia pericolosamente nella zona rossa della classifica, in un match anche questa volta trasmesso da Sky Sport Serie A, con il quadro completato alle 21.45 dal big match tra Juventus ed Atalanta, che potrebbe assegnare una grossa fetta di titolo ai bianconeri, questa volta su DAZN.

CALENDARIO SERIE A OGGI (SABATO 11 LUGLIO)

Sabato 11 luglio 2020

Ore 17.15 Lazio-Sassuolo

Diretta tv: Sky Sport Serie A

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 19.30 Brescia-Roma

Diretta tv: Sky Sport Serie A

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Ore 21.30 Juventus-Atalanta

Diretta tv: DAZN1

Diretta streaming: DAZN

