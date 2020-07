Inter-Bologna, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Domenica 5 luglio (ore 17.15) si giocherà Inter-Bologna, match valido per la 30ma giornata della Serie A 2020. Il massimo campionato italiano di calcio prosegue incessantemente, si scende in campo tutti i giorni dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia e si entra nella fase calda del torneo. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita cruciale per la classifica generale: i nerazzurri, terzi in classifica a otto punti dalla capolista Juventus, vogliono tenere vive le flebili speranze di successo e puntano al successo casalingo; i rossoblù, invece, sono undicesimi e già certi della salvezza ma possono ancora continuare a inseguire una clamorosa qualificazione alla prossima Europa League.

L’Inter è reduce dalla roboante vittoria casalinga contro il Brescia, un sonoro 6-0 che ha rilanciato la compagine meneghina. Il Bologna, invece, ha pareggiato allo Stadio Dall’Ara contro il Cagliari per 1-1. Gli uomini di Antonio Conte partiranno con i favori del pronostico ma non potranno sottovalutare un avversario sempre insidioso guidato da Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri si affideranno in particolar modo a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, gli ospiti avranno bisogno dei migliori Palacio, Soriano e Sansone.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Inter-Bologna, match valido per la 30ma giornata della Serie A 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN1, in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

INTER-BOLOGNA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 5 LUGLIO:

17.15 Inter-Bologna

INTER-BOLOGNA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING?

Diretta tv su DAZN1 (canale 209 della piattaforma Sky).

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Foto: Lapresse