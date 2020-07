Il beach volley riparte dagli Europei! A Jurmala si assegnano i titoli continentali a settembre. World Tour a Modena?

Notizia inattesa ma gradita e decisiva forse per sbloccare una situazione di stallo, almeno in Italia, nel mondo del beach volley. L’evento che era rimasto “sospeso” nella fase pre-pandemia, il Campionato Europeo che non era stato ancora assegnato e sembrava non dovesse disputarsi quest’anno, si disputerà e segnerà una sorta di rinascita del grande beach volley nell’estate sicuramente più difficile della breve storia di questa disciplina.

Sarà la Lettonia, e in particolare Jurmala, ad organizzare l’evento più importante dell’estate 2020, il Campionato Europeo che sarà in programma dal 16 al 20 di settembre alla Majori Beach che già ha ospitato un torneo continentale salutando il successo di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel 2017 in finale proprio contro i padroni di casa Samoilovs/Smedins. Una decisione, quella della CEV, che cambia il punto di vista di una stagione che si preannunciava senza obiettivi per le coppie top a livello nazionale e che invece ha finalmente trovato un punto di sbocco.

Main draw a 32 coppie maschili e altrettante femminili, come da tradizione nelle ultime edizioni, con un montepremi di 100mila euro e punti pesanti in palio per la qualificazione olimpica.

Un’altra notizia rimbalza dalla sede Cev in Lussemburgo: sarebbe a buon punto la candidatura di Modena per ospitare un torneo 1 stella maschile del World Tour tra settembre e ottobre, il tutto se verrà sbloccata la situazione che, al momento, non permette sul territorio italiano di disputare tornei e di svolgere allenamenti con importanti limitazioni. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa in più.

