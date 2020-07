Highlights Genoa-Juventus 1-3: gol e video. Dybala, Ronaldo e Douglas Costa incantano a Marassi

HIGHLIGHTS GENOA-JUVENTUS 1-3

La Lazio chiama, e la Juventus risponde, eccome. I bianconeri, infatti, passano in scioltezza con il punteggio di 3-1 sul campo del Genoa al termine di un match quasi perfetto per 75 minuti. La squadra di mister Maurizio Sarri ha dato ampi segni di avvicinarsi alla migliore condizione schiacciando i rossoblù a lungo nella propria area di rigore, ma trovando le reti solamente nella ripresa. Tre gol, uno più bello dell’altro. Ci ha pensato Paulo Dybala a sbloccare la situazione con una bella serpentina in area conclusa con un bel sinistro sul secondo palo quindi, dopo pochi minuti, è arrivato il raddoppio di Cristiano Rolando con un missile dai 25 metri all’incrocio. Terza rete, ancor più bella, con Douglas Costa che, dal limite dell’area, ha incastonato nel “sette” un sinistro a giro meraviglioso. Nel finale Andrea Pinamonti fissa il punteggio sull’1-3 nell’unica occasione di tutto il match.

Foto: Lapresse