Golf: Marc Warren vince l’Austrian Open 2020 davanti a Marcel Schneider. 15° Renato Paratore

Lo scozzese Marc Warren vince il primo torneo europeo dopo lo stop per pandemia, l’Austrian Open, in formato dual ranking per il Challenge Tour e l’European Tour. Quarta vittoria da professionista per il trentanovenne di Rutherglen, nel South Lanarkshire. Il suo -2 (275 colpi, 66 69 70 70) odierno gli consente di sopravvivere a un finale di gara complicatissimo, e spesso indeciso, superando di un colpo il tedesco Marcel Schneider e di due l’olandese Wil Besseling, capace di rimontare 16 posizioni con il miglior giro di oggi in -6.

Quarto posto a -10 per gli scozzesi Craig Howie e Conor Syme, l’olandese Darius van Driel e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez. Sono ottavi, a -8, i belgi Thomas Detry e Christopher Mivis, gli svedesi Philip Eriksson e Oscar Lengden, l’americano John Catlin, lo spagnolo Miguel Angel Jimenez, il tedesco Allen John. Capitolo italiani: 15° posto a -7 per Renato Paratore, 25° a -4 Lorenzo Gagli, 39° a -1 Aron Zemmer, 55° a +1 Francesco Laporta, 67° a +5 Enrico Di Nitto, 72° a +9 Lorenzo Scalise.

federico.rossini@oasport.it

Foto: masuti / Shutterstock.com