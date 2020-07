Golf, Marc Warren e Nicolai Von Dellingshausen si dividono la testa dell’Austrian Open 2020 dopo il terzo giro. Male Renato Paratore

Il Diamond Country Club di Atzenbrugg è stato colpito oggi pomeriggio dallo stesso temporale che quaranta chilometri più a sud ha disturbato il programma del Gran Premio di Stiria della Formula 1. L’Austrian Open 2020, primo torneo europeo dopo lo stop, che ricordiamo è valevole sia per il Challenge Tour che per l’European Tour, ha visto oggi gli atleti impegnati dunque in un piovoso sabato di gioco dove in testa sono restati lo scozzese Marc Warren e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen con il parziale di -11.

La coppia ha infatti mantenuto i nervi saldi e portato a casa un ottimo -2 di giornata in condizioni molto difficili, approfittando dei tanti errori altrui per garantirsi le migliori chance domani di andare a caccia del trofeo, visto che è previsto il ritorno del sole. Cammino molto similare quello odierno di Warren e Von Dellingshausen, che tornano in clubhouse con una carta da 4 birdie e due bogey a testa. Recupera una lunghezza con il miglior giro di giornata (69) e si ferma a -10 l’altro scozzese Connor Syme, che agguanta dunque al terzo posto l’olandese Darius Van Driel e lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez.

Loading...

Loading...

L’esperto Joost Luiten ha invece trovato qualche difficoltà in più a leggere la pioggia e ha perso un paio di colpi dalla coppia di testa, restando fermo sul suo score di -9 e passando dunque in sesta posizione, condivisa con il francese Joel Stalter e il tedesco Marcel Schneider. L’esperto trentaquattrenne si è però ben difeso, salvando il proprio score con un bel birdie finale alla tosta 18 e restando tra i favoritissimi per domani insieme a Warren.

Giornata molto negativa invece per Renato Paratore, che perde completamente il treno di testa dopo non aver praticamente mai trovato il ritmo giusto. Alla fine sono arrivati ben 4 bogey a fronte di un solo birdie per lui oggi e il nuovo score complessivo di -6 lo porta in una condizione difficile, dove servirà davvero un miracolo nelle front 9 di domani per poter sognare di rientrare in contention dalla dodicesima posizione attuale. Resta a -3 Lorenzo Gagli (24esima posizione) che ha superato qualche alto e basso di troppo mentre male Aron Zemmer (+6 di giornata) e Francesco Laporta (+5) che sprofondano nelle parti bassissime della leaderboard.



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF



michele.brugnara@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse