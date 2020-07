F1 su TV8, GP Austria 2020: programma fine settimana, orari, palinsesto gratis e in chiaro

Nel weekend prenderà finalmente il via il Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo la “falsa partenza” in Australia a metà marzo, ora i motori possono davvero cominciare a ruggire. Sono passati otto mesi dal GP d’Abu Dhabi 2019, disputato nel dicembre dello scorso anno, ma superata l’emergenza Covid-19, il Circus può tornare in azione.

La Formula Uno riaprirà le ostilità a Zeltweg, dove peraltro si gareggerà per due settimane consecutive. Il primo atto sarà il Gran Premio d’Austria, che si svolgerà tra venerdì 3 e domenica 5 luglio.

Dunque, come seguire gratis e in chiaro il Gran Premio d’Austria 2020?

TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 della piattaforma Sky) proporrà sia le qualifiche che la gara in differita.

Le qualifiche verranno trasmesse alle ore 18.00 di sabato 4 luglio, mentre il Gran Premio sarà mandato in onda alle 18.00 di domenica 5 luglio.

Per assistere in diretta all’appuntamento, sarà invece necessario avere un abbonamento Sky.

OA Sport vi proporrà gratuitamente la diretta scritta di ogni sessione.

PROGRAMMA E PALINSESTO TELEVISIVO GP AUSTRIA F1 2020

Venerdì 3 luglio, Prove Libere 1, ore 11.00-12.30

(Diretta Sky Sport F1 e Sky Sport 1)

Venerdì 3 luglio, Prove Libere 2, ore 15.00-16.30

(Diretta Sky Sport F1 e Sky Sport 1)

Sabato 4 luglio, Prove Libere 3, ore 12.00-13-00

(Diretta Sky Sport F1 e Sky Sport 1)

Sabato 4 luglio, QUALIFICHE, ore 15.00-16.00

(Diretta Sky Sport F1 e Sky Sport 1)

(Differita TV8 alle ore 18.00)

Domenica 5 luglio, GRAN PREMIO D’AUSTRIA, ore 15.10

(Diretta Sky Sport F1 e Sky Sport 1)

(Differita TV8 alle ore 18.00)

Foto: La Presse