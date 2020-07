Kimi Räikkönen, GP Austria 2020 F1: “Curioso di capire la nostra posizione in griglia. Non ho ancora deciso sul mio futuro”

Il Mondiale di F1 2020 prenderà finalmente il via da Zeltweg, dove domenica si disputerà il Gran Premio d’Austria. Fra i personaggi più amati del Circus troveremo, per l’ennesima volta, Kimi Räikkönen. Il finlandese, a dispetto dei quarant’anni suonati, ha dimostrato di essere ancora velocissimo e si appresta a vivere la sua diciottesima stagione di F1, la seconda consecutiva all’Alfa Romeo Sauber. Durante la prima conferenza stampa stagionale il veterano di Espoo è stato come di consueto di poche parole, rimanendo molto abbottonato. Ecco le sue dichiarazioni.

“Come ho trascorso il tempo durante il lockdown? Per me è stato molto simile a una pausa estiva o invernale, non è cambiato molto. Magari l’unica differenza è che si usciva di casa molto meno e quando lo si faceva i negozi erano chiusi, ma per il resto non ho notato grandi cambiamenti. Io e la mia famiglia siamo stati bene in casa prima in Finlandia e poi in Svizzera. Ho praticato diversi sport e mi sono divertito”.

Interpellato in merito ad alcuni video postati sui social network in cui il figlio Robin si divertiva a guidare dei go-kart, Kimi ha risposto: “Non saprei dirvi quanto è bravo mio figlio al volante, però si diverte. È ancora un bambino e come tutti i bambini ha delle fasi. Adesso gli piace guidare, magari domani non sarà più così e smetterà di farlo. Vedremo se deciderà davvero di seguire le orme del papà”.

Alla domanda riguardo gli esiti dei test invernali e su quale livello si aspetta di trovare la vettura, Räikkönen ha detto: “Non possiamo trarre nessuna conclusione dai test invernali, come ogni anno. È impossibile stabilire quali siano le vere gerarchie basandoci su quelle prove. Come sempre ci sono tante speculazioni, ma solo alla prima gara si vede la situazione reale. Quindi sono curioso di capire quale sarà la nostra posizione in griglia”.

Infine non poteva mancare la domanda sul suo futuro. Ad ottobre Kimi spegnerà 41 candeline e il suo contratto è in scadenza: “Non ho ancora preso nessuna decisione, anche perché non abbiamo ancora disputato nessuna gara. Quindi vedremo come andranno le cose. Di sicuro, il fatto che l’introduzione delle nuove regole sia stata spostata al 2022 non influenzerà in alcun modo la mia decisione. Lo stile di guida non cambierà molto rispetto agli anni scorsi. Vedremo se andremo bene. Se così sarà, allora ci divertiremo di più. Cercheremo di fare del nostro meglio da questo weekend e per il futuro si vedrà”.

Foto: La Presse