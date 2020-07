F1, Lewis Hamilton chiede rinnovo alla Mercedes da 50 milioni di euro a stagione?

La F1 riprende le proprie attività e siamo alla vigilia del fine settimana di Spielberg (Austria), dove si correrà il primo round del Mondiale 2020. Dopo la “falsa partenza” di Melbourne (Australia), gli organizzatori hanno lavorato alacremente in questi mesi per realizzare un calendario che potesse portare alla tanto agognata ripresa. Al momento, sono otto i round in programma, ma ne seguiranno presto altri. Si attende, in questo senso, l’annuncio.

Rimanendo in tema di comunicazioni, sono ore frenetiche queste per quanto concerne il mercato piloti. Se la fase del lockdown è stata scossa dalla separazione (al termine del campionato 2020) del tedesco Sebastian Vettel dalla Ferrari, ora come ora è il contratto del sei volte iridato Lewis Hamilton a tenere banco. Stando a quanto viene riportato dalla stampa britannica, l’asso nativo di Stevenage sarebbe pronto a siglare un accordo da 50 milioni a stagione con la Mercedes (attuale ingaggio è di 40 milioni). Una cifra record per il Motorsport quella che potrebbe finire nelle tasche di LH44.

Secondo le indiscrezioni, le trattative sarebbe a buon punto e, come affermato dal Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff, c’è ottimismo per concretizzare l’accordo tra le due parti. Il vero aspetto da chiarire in Mercedes, a quanto pare, è il futuro del finlandese Valtteri Bottas, che potrebbe lasciare il sedile libero in favore del pupillo delle Frecce d’Argento, attuale pilota della Williams, George Russell. Più improbabile che sia Vettel a calarsi nell’abitacolo della monoposto anglo-tedesca.

A pronunciarsi in maniera sempre sui generis è stato anche Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, che ha così commentato quanto si dice sul rinnovo di Lewis: “Mercedes pagherà lo stipendio di Hamilton con i soldi di qualcun’altro. Basterà che Petronas (main sponsor della scuderia, ndr) versi qualche milione in meno al team, destinandolo direttamente a Hamilton. Ma credo che sia necessario imporre un limite sugli stipendi dei piloti. È giusto onorare i contratti attuali, ma dobbiamo intervenire in quest’area il prima possibile“,le parole di Marko.

